Relizane Les moustiques reviennent en force Placeholder A. RAHMANE PUBLIÉ 25-04-2023, 11:00 Les solutions qui

Les moustiques reviennent en force A. RAHMANE PUBLIÉ 25-04-2023, 11:00 Les solutions qui ont été mises en pratique par les habitants de plusieurs cités du chef-lieu de Relizane pour combattre le phénomène des moustiques ont toutes été, à ce jour, vaines. C'est un casse-tête qui n'a pas lieu d'être puisque la seule qui existe et qui demeure la plus appropriée et la plus adéquate est celle relative à la propreté et à l´hygiène et qui n'a jamais été concrétisée sur le terrain, selon un membre de l'association de la préservation de l'environnement de la wilaya de Relizane. Et malgré les mesures prises par le premier responsable de la wilaya et les dernières recommandations pour préparer la saison estivale, les habitants des diverses localités de Relizane et sa périphérie souffrent. Depuis la légère hausse des températures enregistrée ces derniers jours, plusieurs quartiers de la ville de Relizane telles que les cités Mont Viso, El Intissar, Satal et Cnep sont envahies par la prolifération de l'invasion de différentes espèces de moustiques. Les habitants vivent le calvaire à cause de ces petites bestioles. Cette situation commence à exaspérer les habitants, qu'en sera-t-il en pleine saison estivale. Comme à chaque année, les campagnes de démoustication n'ont pas eu l'effet escompté. C'est à croire que «ces perturbateurs indésirables sont immunisés contre les produits utilisés», se demandent les citoyens. «J'ai utilisé tous les insecticides pour lutter contre les moustiques, mais en vain.» Selon les affirmations des citoyens, et en dépit des innombrables opérations de démoustication, ces insectes indisposent toujours les riverains et peuvent poser un problème de santé publique. Le recours à l'utilisation des pastilles antimoustiques n'est pas à encourager du moment qu'il s'agit d'un facteur important de maladies respiratoires. La raison principale de la dissémination chronique des moustiques est bel et bien le manque total de l'entretien des caves des bâtiments des quartiers. Ces dernières débordent d'eaux usées et sont, de ce fait, une source intarissable en insectes nuisibles. De ce fait, il est urgent de remettre en question les modalités classiques de lutte contre les moustiques. Depuis des semaines déjà, les prix de vente des produits insecticides comme les pastilles ont connu une hausse. Le lot de 20 pastilles est passé de 160 DA à 180 DA, voire 190 DA. Les citoyens touchés par ces invasions nocturnes interpellent les autorités concernées à l'effet de prendre les mesures qui s'imposent. A. Rahmane