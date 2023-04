Visite du ministre des Transports à Annaba : Les autorités locales mises à rude épreuve La Rédaction by La Ré

Visite du ministre des Transports à Annaba : Les autorités locales mises à rude épreuve La Rédaction by La Rédaction 25 avril 2023in Annaba La visite de travail effectuée par le ministre des Transports, M. Youcef Cherfa, dans la journée d’hier à Annaba, a mis les autorités locales à rude épreuve pour achever les travaux de réalisation de plusieurs projets en un temps record. Ayant initié sa visite par l’inspection du projet de construction du parking des avions E à l’aéroport international Rabah Bitat, le ministre des Transports a insisté pour que tous les projets d’infrastructures relevant de l’aéroport soient achevés afin d’augmenter le nombre de vols internationaux, à destination et au départ de l’aéroport d’Annaba. Le dossier des travaux restants à réaliser à l’aéroport d’Annaba devrait être définitivement clos en octobre prochain, après l’achèvement du projet de parking en juillet et de l’extension de la piste en octobre. Un hub aérien et maritime Selon le premier responsable du secteur des Transports, les autorités centrales ont élaboré un programme spécial qui vise à faire d’Annaba un pôle régional d’excellence dans les domaines des transports aérien et maritime. Il s’agit d’un programme structurant qui vise principalement à stimuler le secteur économique et touristique local en augmentant les capacités du trafic touristique maritime et commercial. Partant du même principe, M. Cherfa a également insisté sur la nécessité d’achever les travaux de construction de la gare maritime de la wilaya d’Annaba à la fin du mois de juin, compte tenu de l’avancement des travaux déjà enregistrés, qui est estimé aujourd’hui à 99,5 %. Ainsi, l’entreprise publique économique EPE Batimetal devrait finaliser les retouches finales, telles que l’installation des différents équipements, les aménagements extérieurs, le raccordement aux différents réseaux d’énergie en un temps record. L’entreprise est également tenue d’assurer la mise en service de tous les services dès le départ du premier voyage en mer et l’accueil des premiers groupes de passagers. Le téléphérique de la discorde Le calme manifesté par le ministre des Transports lors de sa tournée n’a pas duré longtemps. Car, une fois arrivé sur le chantier de réhabilitation du téléphérique reliant la commune d’Annaba à celle de Seraidi, M. Cherfa a exprimé son profond mécontentement quant au retard accumulé dans les travaux. Les responsables du projet ont expliqué, lors de la visite, que plusieurs contraintes ont été rencontrées lors de la réalisation du projet. En effet, lors de l’exécution des travaux de terrassement, il a été découvert que des conduites de gaz de haute pression traversaient le tracé de la piste en six endroits, ce qui a empêché la poursuite des travaux. Les responsables du projet ont donc alerté la Société Algérienne de Gestion du Réseau de Transport de Gaz (GRTG), qui a effectué plusieurs visites sur le site afin de prendre les mesures nécessaires pour protéger les conduites de gaz. Les travaux de protection ont consisté en la fabrication des dalles en béton, conformément aux plans d’exécution fournis par la GRTG. Ainsi, la fabrication et la pose de ces dalles en béton ont entraîné un délai supplémentaire dans les travaux de terrassement, provoquant un glissement des délais estimé à 12 semaines en raison des travaux de protection des conduites de gaz. D’autre part, les mêmes responsables ont expliqué qu’un effondrement a eu lieu sur une partie de la route CW16A. Cette dernière représente l’accès unique au chantier pour les engins et matériels lourds utilisés. Ainsi, l’effondrement de cette route a pénalisé la poursuite des travaux en question. Par ailleurs, lors des travaux d’ouverture des pistes secondaires d’accès aux pylônes, les propriétaires du terrain ont manifesté une opposition de passage sur leur propriété privée. De ce fait, une déviation du tracé a été effectuée afin d’éviter de toucher aux arbres fruitiers qui se trouvent sur le passage de la piste et pour minimiser le risque d’opposition des propriétaires, ce qui a généré un retard dans l’avancement des travaux estimé à 7 semaines. En dépit de toutes les explications apportées pour justifier ce retard, le ministre des Transports a montré une grande sévérité et a insisté sur la nécessité d’achever les travaux dans les meilleurs délais. Cela étant, dans la commune d’El Bouni, M.Cherfa a suivi un exposé sur le projet de doublement et modernisation de la voie ferroviaire Ramdhane Djamel (Skikda)-Annaba et insisté sur l’importance de diversification des modes de transport et de développement du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises. Par : B.N