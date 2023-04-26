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أعلنت مؤسسة ترامو&#

Publié le 26/04/2023
أعلنت مؤسسة ترامواي الجزائر العاصمة، عن توقف جزئي بخدماتها عبر محطتي حي 5 جويلية ودرقانة وسط، بسبب خلل تقني. وفي بيان لها، ابلغت سيترام ترامواي الجزائر العاصمة زبائنها أن خدمة الترامواي غير متوفرة بين محطتي حي 5 جويلية ودرقانة وسط، وذلك بعد خلال تقني/ كهربائي وأشارت المؤسسة أن خدمة ترامواي متوفرة بين محطتي العناصر وجامعة باب الزوار. بعد توقف بسبب سرقة الكوابل.. عودة ترامواي العاصمة للسير أعلنت مؤسسة ترامواي الجزائر العاصمة، الثلاثاء، عن عودة سير عرباتها عبر محطتي العناصر وخروبة، وذلك بعد توقف بسبب سرقة كوابل كهربائية. وفي بيان لها، أكدت المؤسسة عودة الإستغلال على طول خط ترامواي الجزائر العاصمة على 9 سا40 د من صبيحة الثلاثاؤ وفي وقت سابق، أعلمت المؤسسة زبائنها أن خدمة الترامواي غير متوفرة بين محطتي العناصر وخروبة، وذلك بعد سرقة كوابل كهربائية. وبهدف ضمان استمرار الخدمة، أوضحت المؤسسة أنه تم وضع حافلات ايتوزا تضمن نقلكم بين محطتي رويسو وخروبة (خدمة ترامواي متوفرة بين محطتي الهواء الجميل و درقانة وسط).

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