" 2023 ستكون سنة السياح&#

" 2023 ستكون سنة السياحة بامتياز في الجزائر" أخبار الوطن 25 افريل 2023 (منذ 16 ساعة) ش. نبيل 1282 قراءة + - كشف وزير النقل يوسف شرفة، أن الحكومة جعلت من سنة 2023، موعدا من أجل النهوض بقطاع النقل و السياحة و جعل من موسم الاصطياف القادم موسما متميزا في توفير الخدمات وإتمام المشاريع القطاعية الضخمة ، على شاكلة وضع حيز الخدمة للعديد من المحطات البحرية و انهاء اشغال التوسعة للمطارات وكذا الرفع من القدرة الاستيعابية للموانئ التجارية و النقل البحري للمسافرين، بعدما تجاوزت الحكومة بنجاح تبعات أزمة كوفييد ، وما انجر عنها من اختلالات مست قطاع النقل و السياحة. وذكر الوزير يوسف شرفة، على هامش الزيارة الميدانية لقطاع النقل بولاية عنابة، أن سنة 2023 ، هي سنة رجوع الحكومة وجميع القطاعات إلى مستويات العمل الذي كانت تعمل به خلال السنوات الماضية ، في تحضير موسم الاصطياف و تفعيل قطاع السياحة عبر كافة تراب الوطن.