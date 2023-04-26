الرئيسية الأولى ج&#

الرئيسية الأولى جهود بدلتها الدولة لإدماج فئة المصابين بالتوحد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي بواسطة قسم التحرير 26 أبريل، 2023 في الأولى, الوطني 0 جهود بدلتها الدولة لإدماج فئة المصابين بالتوحد Share on Facebook Share on Twitter أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أمس خلال إشرافه على إفتتاح اليوم الدراسي الموسوم بتمدرس أطفال التوحد واقع، تحديات وآفاق، على أن الدولة الجزائرية تولي من الاهتمام لهـذه الشريحة، وأن وتوجيهات رئيس الجمهـورية عبد المجيد تبون ما فتئت تلح عـلى الاعـتناء بها، وخلق الظـروف المـناسبة لتأهـيلها والأخذ بيدها. وشدد المسؤول الأول في المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي على أن تكـليف رئيس الجمهورية للحكومة بإيجاد الآليات الملائمة للاعتناء بهذه الشريحة دليل عـلى حرصه واهتمامه بالموضوع لقـد حدث ذلك خلال مجلس الوزراء شهـر أفـريل عام 2021، وقـد أمر الرئيس بتشكـيل فوج عمل وزاري مشـتـرك بـرئاسة وزيـر الـتربية الـوطنية مهمته وضع اسـتراتجية وطنية للتـكـفـل بالتوحد، وقـد تكون المـناسبة مـواتية للاطلاع عـلى النتائج الأولية لهـذا الفوج وعلى المعالم الكبرى لاستراتيجية التكفـل. و أشار إبراهيم بوغالي إلى أن الجزائر أولت العناية الخاصة للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد وذلك بضمان تربية وتعليم مكيفين عبر كامل التراب الوطني، وتبني منظومة تسعى لإدماجهم بشكل فعلي في المجتمع، لافتا أنه من خلال الفـوج الوزاري المـشـترك تم التذكير بأن معالجة هـذا الملف الذي يخص عدة قـطاعات يجب أن يتم بالتنسيق التام من أجل القيام في أحسن الآجال بجملة من التدابير لتجسيد عـدة تدابير تعـزيزا لآليات التكفل بالمصابين، منها إنـشاء مركز مـرجعي وطني للتوحد بالتعـاون مع المراكز الأجنبية المـتخصصة، وكذا إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين المعلمين المـتخصصين في التـوحـد. و أكد بوغالي أن هذا اليوم الدراسي يرافع لاقـتراح سـبل إدماجها لتصبح رقـما فاعـلا في التنمية الاجتماعية بدل أن تكون عـبئا عـلى كاهـل المجتمع، والجزائر ضمن نظرتها الشاملة للتـنمية والـتطور، وتأهـيل الأفـراد تـسعى لأن تتـعـاون كل الجهات سـواء مـؤسـسات الدولة أو فـواعـل المجـتمع المـدني خاصة الجمعـيات المـخـتصة في مـرافـقة مـثـل هـذه الحالات والتي اكـتسـبت مـن الخـبرة ما يجـعـلها قادرة عـلى المـساهـمة في هـذا المجال، مشددا على أن هذا السعي يدخـل ضمـن الرؤية المـتكاملة للحـفاظ عـلى الصحة العـمـومـية من جهة، وتحسـين الإطار والظـروف الحياتية الملائمة شأنها في ذلك شأن الفـئات الأخـرى من ذوي الاحـتـياجات الخاصة وكـذا الاهـتمام بالطبقات الهـشة، وتطوير المنظومة التربوية من خلال جملة من الإجراءات آخرها ما قـرره السيد عـبد الـمجـيد تبون، رئيس الجمهـورية من تعـزيز دور الـرياضة المـدرسية في تكوين الـناشئة بتوظـيف أساتـذة الرياضة الـبدنية، إنها جملة من الـتدابير تصب كلها في اتجاه تنـمية الفـرد وتأهـيله وجعـله فـاعـلا في المجـتمع يساهـم في الـبناء الحـضاري للـوطـن في ظـل النـظـرة الجـديـدة الـرامية إلى الإقـلاع والنهـوض وتـدارك ما فاتـنا مـن فـرص الـتـنـمـية. و أضاف المتحدث:” وتم قـبل سنتين فـتح أزيد من 200 قـسم متخصص لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طـيف التوحد على مستوى الأطوار الثلاثة للتعـليم الأساسي، مع ضمان مرافقتهم بالطـب المـدرسي، بالإضافة إلى جـملة من التدابير التيسرية، عـلى غـرار السـماح بمـرافـقـتهـم وإعـانـتهم مـن طـرف مـساعـدي الحـياة المـدرسية، لا سـيما أثـناء الاخـتـبارات والامـتحانات الوطنية، مذكرا بأن وزارة الصحة قامـت بإطلاق مـوقع إلكـتروني خاص بالـتوحـد، يسهـل الـوصـول إلى تحيين المعلومة الـتي مـن شأنها أن تساهم في توجيه أسر المـصابين بالـتوحـد مع رفع مستوى التربية الصحية للسكان • المقاربة الحالية مازالت بعيدة عن الرعاية والمرافقة من جهته أكد رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية الصالح جغلول على ضرورة أن تدخل مجهودات رعاية فئة التوحد ضمن المراجعات التي تخضع لها المنظومة التربوية حاليا تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية خاصة لذوي الاحتياجات ومن ذلك هندسة التعليمات الخاصة بطيف التوحد، وآخرها إقراره لزيادات مادية معتبرة في الجانب الاجتماعي لفئات متعددة من ذوي الاحتياجات. و إعتبر الصالح جغلول أن المقاربة الشاملة في مختلف القطاعات الوزارية المعنية مازالت بعيدة عن التصور الشامل للرعاية والمرافقة سواء على مستوى المنظومة القانونية التشريعية أو على مستوى المصفوفات المفاهيمية المفصلة والدقيقة لتمدرس هذا الطفل وعلاجه فضلا عن التدابير العلاجية والوسائل البيداغوجية الضرورية والاطار البشري الكفؤ. و ثمن رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الوطني الإهتمام البالغ لرئيس الجمهورية على بقطاع التربية، حيث تجسد ذلك في قراراته الخادمة للقطاع، مشيدا كل القرارات المحافظة على إجتماعية الدولة الجزائرية بدعم الفئات الهشة وذوي الإحتياجات وكذا تكثيف التضامن الوطني. إيمان لواس الوسوم : أطفال التوحدإبراهيم بوغاليالمجلس الشعبي الوطني