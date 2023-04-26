الرئيسية / الرياضة / المنتخب الوطني / الجولة الخامسة من تصفيات "كان 2023" بكوت ديفوار: الاتحادية الأوغندية تختار الكاميرون لاستقبال “الخضر” جوان المقبل الجولة الخامسة من تصفيات "كان 2023" بكوت ديفوار: الاتحادية الأوغندية تختار الكاميرون لاستقبال “الخضر” جوان المقبل 25 أبريل 2023 المنتخب الوطني اضف تعليق 160 زيارة Facebook Twitter Google + مقالات مشابهة مهدد بالغياب لمدة أسبوعين: غزّال يتعرض لإصابة جديدة ويتجه لتضييع قمة غلاتا سراي 24 أبريل 2023 أثنى على نجمه وتمنى أن يواصل بنفس المستوى: غوارديولا: “محرز لاعب تنافسي ويغضب مني عندما لا يشارك أساسيا” 23 أبريل 2023 تحسّرت لعدم الاستفادة من الصفقة ماديا: إدارة غلادباخ مستاءة من طريقة مغادرة بن سبعيني 18 أبريل 2023 حسمت الاتحادية الأوغندية لكرة القدم، موقفها من مكان استقبال المنتخب الوطني الجزائري، خلال الموعد المقبل، في إطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، لحساب المجموعة السادسة، باختيار الكاميرون لملاقاة “الخضر”، حسبما جاء في بيان نشرته الاتحادية المحلية للعبة. وأعلنت الاتحادية الأوغندية لكرة القدم برمجة لقاء منتخبها أمام نظيره الجزائري، بالأراضي الكاميرونية، بسبب رفض الاتحادية الإفريقية لكرة القدم، تأهيل ملعب “مانديلا الوطني”، حيث ستقام المباراة يوم 12 جوان لحساب الجولة ما قبل الأخيرة من تصفيات “الكان”، وكشفت الاتحادية الأوغندية في بيان أمس، عن نقل مباراة منتخبها أمام أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي إلى الكاميرون، وأرجع ذات المصدر، برر خطوته إلى عدم جاهزية ملعب “مانديلا الوطني” وبطئ الأشغال فيه، بينما لم يتم لحد الآن تحديد اسم المدينة الكاميرونية التي ستحتضن المباراة المرتقبة. وبالرغم من أن قرار الاتحادية الأوغندية باستقبال المنتخب الجزائري في الكاميرون، لن يكون مؤثرا كثيرا بالنظر لضمان “الخضر” للتأهل إلى “الكان” مبكرا، إلا أن الخطوة كانت مفاجئة للاتحادية الجزائرية للعبة، والناخب الوطني جمال بلماضي، على اعتبار أن المنتخب الأوغندي اعتاد على استقبال منافسيها بملعب الإسماعيلية المصري، وسيخلط هذا الأمر أوراق المسؤول الأول على العارضة الفنية لـ “الخضر” وهو الذي كان يراهن على برمجة لقاء ودي أمام المنتخب المصري بالقاهرة بعد مواجهة أوغندا. ويذكر أن المنتخب الوطني، ضمن تأهله مسبقا إلى النهائيات المقررة بكوت ديفوار، بعدما حصد 12 نقطة من أصل 12 ممكنة، في أول 4 جولات، ضمن المجموعة السادسة، التي تضم أيضا كل من تنزانيا والنيجر. عادل. ب