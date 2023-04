Ordre des lettres L'alphabet arabe ne suit plus l'ordre levantin des autres alphabets sémitiques, mais regro

Ordre des lettres L'alphabet arabe ne suit plus l'ordre levantin des autres alphabets sémitiques, mais regroupe les lettres en fonction de leur forme graphique, et pour une même forme de base, suivant le nombre ou la position des points. L'ordre levantin traditionnel ne se reflète plus que dans la valeur numérique des lettres, donnée ci-après. L'ordre à présent classique est l'ordre traditionnel oriental, celui donné dans le tableau ci-dessus : ء ('), ou ا (A), ب (b), ت (t), ث (F), puis ج (j), ح (H), خ (X), puis د (d), ذ (V), ر (r), ز (z), س (s), ش (C), ص (S), ض (D), ط (T), ظ (Z), ع (3), غ (R), puis ف (f), ق (q), ك (k), ل (l), م (m), ن (n), ه (h), و (w), ي (y). Il faut noter que bien qu'en tête de l'alphabet, le alif n'est pas à proprement parler une lettre à part entière, mais joue le rôle de signe de prolongation ou de support de hamza. Dans les dictionnaires, la première place est celle du hamza. Le Maghreb a longtemps suivi un ordre différent. En outre, dans l'alphabet arabe dit « occidental », la lettre fāʾ était écrite ڢ (au lieu de ف de l'alphabet oriental), tandis que qāf était représentée par ڧ (plutôt que ق) et le tracé des lettres était de plus sensiblement différent : ء ('), ou ا (A), ب (b), ت (t), ث (F), puis ج (j), ح (H), خ (X), puis د (d), ذ (V), ر (r), ز (z), ط (T), ظ (Z), ك (k), ل (l), م (m), ن (n), ص (S), ض (D), ع (3), غ (R), puis ڢ (f), ڧ (q), س (s), ش (C), ه (h), و (w), ي (y). De nos jours, les éditions maghrébines suivent les usages orientaux. Il faut noter pourtant qu'il existe toujours des publications du Coran en style andalou et maghrébin (occidental). L'ordre actuel de l'alphabet arabe ne concorde pas avec celui des autres écritures sémitiques. Celui-ci est cependant encore connu et désigné sous le nom d'abjad. On l'utilisait dans la numération au moyen de lettres au lieu de chiffres, notamment dans la pagination d'une préface. Dans sa séquence orientale, l'ordre coïncide avec celui de la valeur numérique de chaque lettre5. L'ordre Abjad n'est pas une simple continuation historique de l'ordre alphabétique sémitique du nord, car il a une position correspondant à la lettre araméenne samekh / semkat ס, dans la mesure où aucune lettre de l'alphabet arabe ne dérive historiquement de cette lettre. La perte de samekh a été compensée par la scission de shin ש en deux lettres arabes indépendantes, ش (shīn) et ﺱ (sīn), cette dernière ayant pris la place de samekh.