ANNABA Le ministre des Transports au chevet des projets du secteur Placeholder A. BOUACHA PUBLIÉ 26-04-2023, 1

Le ministre des Transports au chevet des projets du secteur A. BOUACHA PUBLIÉ 26-04-2023, 11:00 Le ministre des Transports, Youcef Chorfa, a effectué, hier mardi, une visite de travail à la wilaya d'Annaba. Il a entamé cette visite en se rendant au port d'Annaba à l'effet d'inspecter le projet de la nouvelle gare maritime de cette ville côtière de l'extrême Est algérien. Accompagné du wali, Djamel Eddine Berrimi, et de la délégation ministérielle composée du président-directeur général du Groupe Serport Mohamed Karim Harkati et du président-directeur général de l'entreprise Batimetal, ainsi que de hauts responsables du ministère des Transports, le ministre a été accueilli par le président-directeur général de l'entreprise portuaire d'Annaba, Mohamed Khir Eddine Boumendjel. Le représentant du gouvernement a reçu des explications détaillées sur l'édifice, les différents travaux entrepris, les contraintes rencontrées, le taux d'avancement et sa date prévisionnelle de réception prévue pour la fin du mois de juin 2023. Lors des explications, il a été souligné que la nouvelle gare maritime d'Annaba constitue un grand projet structurant qui promet de rouvrir le port sur la ville et redonner à l'antique Hippone son lustre d'antan. Intervenant, le ministre des Transports a mis l'accent sur l'importance de cet édifice pour le citoyen du moment que, il est ouvert au public. Il a insisté également sur l'assurance des meilleures commodités d'accueil aux passagers et de favoriser le développement touristique et économique de la région. La délégation ministérielle a ensuite effectué une visite à l'intérieur de la gare maritime pour constater de visu l'état des différents locaux de l'édifice et les équipements mis en place. À la station du téléphérique Annaba-Seraidi, deuxième point de sa visite, où les travaux de rénovation n'ont pas encore été entamés, le ministre a exprimé son mécontentement. Il a insisté sur le renforcement des travaux par un contrôle rigoureux et un suivi permanent afin de procéder à son ouverture le plus tôt possible. À la gare ferroviaire, le membre du gouvernement a écouté un exposé sur le dédoublement de la voie ferrée Annaba-Ramdhane Djamel qui enregistre un retard important. À l'aéroport Rabah-Bitat, le ministre des Transports a visité le parking avions E, dont les dernières retouches sont à leur fin. La capacité de ce parking permettra de porter le nombre d'avions de 6 à 11. Lors d'un point de presse, le ministre Youcef Chorfa a affirmé qu'en prévision de la saison estivale, les structures et les flottilles de transport aérien et maritime doivent être renforcées. Cela constitue une priorité pour le gouvernement qui encourage et appuie les investissements liés à ce secteur. Annaba, dira-t-il, est appelée à être un pôle d'excellence pour le transport aérien et maritime. A. Bouacha