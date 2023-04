Découverte macabre à El Hadjar : 37 têtes d’ânes retrouvées La Rédaction by La Rédaction 26 avril 2023in Annab

Découverte macabre à El Hadjar : 37 têtes d’ânes retrouvées La Rédaction by La Rédaction 26 avril 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 31 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter C’est la sonnette d’alarme qui vient d’être tirée à la wilaya d’Annaba, après la découverte choquante de 37 têtes d’ânes et de peaux d’animaux dans l’Oued Seybouse à El Hadjar. Ce sont des images scandaleuses qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux dans la soirée d’avant-hier. En effet, la police a ouvert une enquête approfondie sur la provenance de ces restes, soupçonnant un abattage illégal d’animaux. Si les têtes d’ânes ont été découvertes, il y a de cela deux jours, les faits de l’affaire remontent à deux ou trois semaines, soit pendant le mois de Ramadhan, et pourraient être liés au scandale d’abattage illégal de bétail, révélé par la Gendarmerie nationale à Dréan, il y a environ trois semaines. Cette découverte a eu lieu dans la soirée d’avant-hier lorsque les autorités sécuritaires ont reçu un signalement concernant la découverte de peaux et de têtes d’animaux au niveau de l’Oued Seybouse, dans la commune d’El-Hadjar. La gendarmerie s’est rendue immédiatement sur les lieux et a découvert 37 têtes d’animaux ainsi que des peaux à différents stades de décomposition. L’examen approfondi a confirmé qu’il s’agissait effectivement de têtes d’ânes. Ainsi, les autorités ont pris des mesures judiciaires nécessaires en coordination avec les services municipaux et vétérinaires pour procéder à l’élimination appropriée de ces restes. En parallèle de l’élimination des restes, une enquête approfondie a été lancée pour déterminer l’origine de ces têtes d’ânes et le lieu approximatif d’où elles ont été jetées. Des opérations de recherche et de ratissage ont été effectuées dans les zones isolées le long des rives de l’Oued et ce, pour confirmer ou infirmer si les ânes ont été abattus dans la municipalité d’El Hadjar ou dans des municipalités voisines. Par : I.N