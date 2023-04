Toubibs en vadrouille Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 27-04-2023, 11:00 Il m'arrive de discuter avec les jeun

Toubibs en vadrouille Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 27-04-2023, 11:00 Il m'arrive de discuter avec les jeunes et je suis toujours surpris par leur folle envie de quitter le pays et de voguer vers l'Europe. Mais, aujourd'hui, je veux évoquer le cas des médecins. Alors que les pays d'en face souffrent cruellement du manque chronique de médecins, l'Algérie en regorge au point où certains se retrouvent chômeurs. Nos jeunes toubibs sont sollicités partout et ils n'hésitent pas à sauter le pas. Je les comprends parce que les conditions de l'époque ne sont plus les mêmes que celles qui nous avaient littéralement scotchés au sol algérien alors que nous avions la possibilité de travailler n'importe où, avec un accueil des plus chaleureux en prime. Quand votre salaire mensuel là-bas équivaut à celui d'une année ici, y a pas photo ! Le patriotisme paraît bien pâle... M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 27-04-2023, 11:00