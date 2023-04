Un monorail pour Alger ? (Vidéo) Placeholder LSA PUBLIÉ 20-04-2023, 21:56 La video ici Parmi les moyens ret

Un monorail pour Alger ? (Vidéo) Placeholder LSA PUBLIÉ 20-04-2023, 21:56 La video ici Parmi les moyens retenus pour atténuer les problèmes de circulation dans la capitale et moderniser les transports, l'idée d'un monorail fait son chemin. Il s'agit d'un train électrique très rapide qui repose sur un seul rail au lieu de deux. Ce train futuriste traversera toute la capitale en partant du palais des expositions pour arriver à Zeralda. Un petit film présenté à M. Merad, ministre de l'intérieur, montre le monorail monté sur une infrastructure en béton soutenue par des piliers implantés sur la plate bande séparant les deux sens de l'autoroute. Il est à signaler que l'idée n'est pas nouvelle. La possibilité de faire traverser Alger par un métro aérien a effleuré plusieurs responsables de la Capitale. Il était question, à un certain moment, de faire évoluer un monorail aérien à partir du centre-ville, au niveau des rues Che Guevara et Zirout Youcef dans un parcours surplombant le port d'Alger. LSA Placeholder LSA PUBLIÉ 20-04-2023, 21:56