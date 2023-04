Il s’effondre ! À qui confier sa réfection ? Placeholder MALIKA BOUSSOUF PUBLIÉ 27-04-2023, 11:00 D’aucuns sou

Il s’effondre ! À qui confier sa réfection ? Placeholder MALIKA BOUSSOUF PUBLIÉ 27-04-2023, 11:00 D’aucuns soupçonnent les entreprises avec lesquelles sont passés les contrats d’être de mèche avec les services municipaux chargés de remettre en état un bâti près de s’écrouler. S’il n’y a aucune complicité et que c’est l’incompétence qui règne et contrarie les intentions, le mieux serait de revoir à fond la gestion de la cité par ces derniers. On ne dit jamais assez qu’à longueur d’année on répare et on défonce. Je n’ai jamais compris pourquoi on choisit de recouvrir les trottoirs de carreaux qui se décèlent et pourquoi l’on s’acharne à confier leur remise en état à des entrepreneurs parmi lesquels certains ont déjà échoué. Non seulement échoué mais surtout compris la manœuvre qui consiste, tout en traînant en longueur et en cherchant le moyen adéquat de s’éterniser, à s’assurer qu’ils pourront reconduire leur contrat pour refaire pareil. On démocratise les privilèges, là où l’on pense pouvoir agir en toute impunité. C’est comme les routes que l’on ne répare jamais d’une traite et que l’on préfère rapiécer. Le goudron finit inévitablement par sauter. Ça donne beaucoup de travail à l’entrepreneur copain. Ce n’est pas moi qui le dis. Tous les présidents d’APC qui ont été traînés en justice n’ont pas comparu devant les tribunaux pour rien et n’ont pas été accusés à tort. La corruption a contaminé tous les secteurs. Pour la mairie ou la wilaya, c’est blanc bonnet, bonnet blanc. Je parlais hier mais je ne l’ai pas fait qu’hier, de cette magnifique Grande-Poste transformée presque en foire à bestiaux par des élus locaux aux antipodes de la plus élémentaire politique de la ville. Et je racontais comment je m’étais longuement demandé comment on avait osé organiser un souk pareil à l’entrée de la capitale avec la certitude que c’était ainsi qu’il fallait faire et pas autrement. Pas mieux ! Parce qu’au regard de certaines mentalités qui se seraient improvisées et imposées comme inventives et souveraines, il ne pouvait y avoir mieux ! À qui incombait la responsabilité d’un pareil carnaval ? Autant le dire avec insistance. Je trouvais carrément gonflé de parler de cachet quand c’est la Grande-Poste qui ouvre les bras au touriste. M. B. Placeholder MALIKA BOUSSOUF PUBLIÉ 27-04-2023, 11:00