Jack Beauregard, le cobra, les oisillons et, à poils, l’école ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 27-04-2023, 11

- Mais pourquoi autant d'acharnement sur Belhadj ? T'as un problème personnel avec lui ? - Oui ! Il a volé 30 ans de ma vie ! - ??? Hep ! Hep ! Hep ! Où l'emmenez-vous ? Oui, je vois bien qui c'est. Sa vidéo fait le buzz partout. Je ne suis pas aveugle tout de même. Et c'est parce que je sais qui c'est que je vous le redemande : où emmenez-vous ce Monsieur ? Quoi ? En prison ? Stop ! L'Hypnotiseur d'Alger, celui qui terrorise les commerçants de la capitale et même plus loin, ceux d'autres villes du pays, et vous voulez le mettre derrière les barreaux, au frais ? Pas question ! Mettez-le-moi plutôt au chaud. Carré VIP de notre plus belle résidence. Aux p'tits oignons, l'Hypnotiseur. Au prix où ils sont, il sera ravi notre «Jack Beauregard» ! Pourquoi je veux garder cet hypnotiseur sous le coude ? D'abord, faux ! Je ne veux pas le garder sous le coude, mais à portée de main. Dans le creux douillet de ma mimine. C'est différent. Ensuite, je ne comprends pas que vous ne saisissiez pas la formidable opportunité que Nous avons là. Un hypnotiseur, et avec lui, ça marche, c'est pas du chiqué. Ah ! Voilà ! Je vois à vos yeux qui s'écarquillent et à vos pupilles qui se dilatent que vous entrevoyez enfin le bings ! Y'a plus besoin de commission machin-chose. D'audition tartempion. De questions orales à l'exécutif. D'enquêtes d'habilitation. De déclarations de patrimoine. Et tout ce bastringue lourd, lent et qui nous coûte un bras. Juste des yeux, les yeux cernés de Jack Beauregard-DZ et hop ! Quelles questions lui demanderais-je de poser, à notre Hypnotiseur ? Là, comme ça, au saut du lit ? Vous me prenez de court. Mais qu'à cela ne tienne, j'en ai des masses de questions que je souhaiterais le voir poser. Comme celle-ci, si j'arrive à le faire entrer dans le Palais : pourquoi confier la commission «éducation» à un islamiste, au Parlement ? Les yeux dans les yeux, répondez ! Non, pas dans mes yeux ! Moi, je n'ai aucun pouvoir. Dans les yeux de l'Hypnotiseur. Allez ! Dites-moi, ou plutôt dites-lui à quoi ça rime lorsqu'on prétend moderniser un pays, de remettre les clefs de l'école à un islamiste. Un islamiste patron de la commission «éducation» de l'APN !!! Et l'on attend de lui qu'il ne touche pas au caractère républicain de l'école, qu'il en garantisse le désencrage des influences externes au savoir ? Autant demander à un cobra de ne pas s'en prendre à une couvée d'oisillons lorsqu'il passe à proximité ! Ou mieux, à Belhadj de sortir dans la rue sans dévorer le cobra et les oisillons encore frétillants dans le ventre du crotale ! Voilà le genre de questions que je demanderais à notre Hypnotiseur de poser. Et des pareilles, j'en ai des bennes pleines. Jack ! Eh ! Oh ! Jack Beauregard, est-ce que tu sais pourquoi, depuis des décennies, je fume du thé pour rester éveillé à mon cauchemar qui continue ?... H. L.