Vols des équipements électriques à Annaba : La Sonelgaz tire la sonnette d’alarme Bouchra Naamane by Bouchra Naamane 26 avril 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 1 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter L’unité locale de la Sonelgaz à Annaba a annoncé que des vols répétés ont considérablement affecté le réseau de gaz et les installations électriques à travers le territoire de la wilaya. En effet, ces derniers temps, la Sonelgaz a enregistré plusieurs cas de vols dans les installations électriques, notamment les transformateurs électriques, où des câbles électriques ont été volés, ainsi que dans les boîtes de distribution d’électricité des immeubles, au niveau de 2000 logements et 1077 logements (AADL) de la localité de Gantra. Des vols ont également été signalés dans les canalisations en cuivre du réseau de gaz, causant des risques de fuites de gaz potentiellement dangereuses pour les habitants. L’unité locale de la Sonelgaz a, de ce fait, appelé la population de la wilaya d’Annaba à être plus vigilante quant aux actes de vols qui peuvent entraîner des accidents graves et causer des perturbations dans la fourniture d’électricité et de gaz aux citoyens. De plus, les vols de câbles électriques et de cuivre peuvent causer des dommages matériels importants, nécessitant des réparations coûteuses, mais aussi des coupures d’électricité récurrentes. Ainsi, la Sonelagz a insisté sur la nécessité de signaler toute activité suspecte près des installations électriques et de gaz, notamment les transformateurs, les boîtes de distribution et les canalisations en cuivre. Les citoyens sont également conseillés de vérifier régulièrement les installations électriques et les canalisations de gaz à proximité de leur domicile, et à signaler tout vol aux services de la Sonelgaz. L’institution a également invité la population d’Annaba à contacter directement ses services au numéro 3303 en cas d’urgence, pour éviter les actes de vandalisme, réparer les dommages éventuels et rétablir la fourniture d’électricité et de gaz dans les meilleurs délais. La coopération entre la Sonelgaz et les citoyens est essentielle pour protéger les infrastructures énergétiques et garantir le bon fonctionnement du réseau électrique et de gaz à Annaba. Par : B.N Bouchra Naamane Bouchra Naamane