Cité sidi Aissa supérieure : Les robinets à sec depuis 1 mois Amar Aitbara by Amar Aitbara 26 avril 2023 in A

Cité sidi Aissa supérieure : Les robinets à sec depuis 1 mois

Les habitants de la cité Sidi Aissa ne cessent de se plaindre de cette situation inconfortable relative à l'absence de l'eau de leurs robinets depuis 1 mois déjà. Ces derniers dénoncent également cette situation dans laquelle ils vivent à cause de l'absence de ce liquide vital. Les riverains évoquent plusieurs raisons évidentes, relatives à cette situation, dont on citera le manque de pression de l'eau qui ne lui permet pas d'arriver au niveau supérieur, puisque certains foyers du niveau inférieur sont alimentés en eau potable d'une manière régulière. Aussi, un autre problème qui se pose avec acuité, c'est celui des conduites d'AEP, alimentation en eau potable qui sont obsolètes, alors que d'autres sont détériorées à cause des nombreux travaux entrepris qui sont intervenus sur des tronçons de routes. Les riverains qui nous ont contactés interpellent, à travers nos colonnes, les services des eaux d'Annaba pour remédier à cette situation, car ils ne peuvent plus supporter de vivre dans des conditions pareilles. En effet, ces derniers sont alimentés à partir des camions citernes, loués à des prix onéreux et parfois même les conducteurs de ces camions refusent d'escalader les hauteurs de cette cité, non encore viabilisée. Des travaux hydrauliques ont été lancés au niveau de cette cité depuis la création du nouveau POS, plan d'occupation du sol, en début des années 1990, mais vu les nombreuses extensions intervenues au niveau de cet endroit, plusieurs canalisations de distribution d'eau potable ont été détériorées par les nombreux travaux et constructions, dont des promotions immobilières. Par : Amar Ait Bara