Piquage illicite de l’électricité L’État remet les pendules à l’heure La lutte contre le piquage illicite de l’électricité se poursuit avec le renforcement du dispositif mis en place, notamment à travers le lancement des opérations de patrouille. Un phénomène qui a pris de l’ampleurUn phénomène qui a pris de l’ampleur Plus de 50 cas de piquage illicite d'électricité viennentt d'être éliminés à la nouvelle ville de Sidi Abdellah. C'est le résultat des premiers jours du lancement des opérations de patrouille menées au niveau de sept communes de la région, d'une brigade spécialisée dans le recensement des cas de vol d'électricité et de manipulation frauduleuse sur appareils de mesure de l'énergie consommée. C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public, hier, par la Direction de distribution de l'électricité et de gaz (Sadeg) de cette région de la banlieue sud-ouest d'Alger. Il est donc question de traiter la gangrène dans l'immédiat, sans la laisser se généraliser comme dans le passé. Un phénomène ayant entraîné des pertes financières qui ont nui au budget de l'entreprise. La direction de la société a souligné que le vol d'électricité a induit «une augmentation non autorisée du taux de perte d'énergie». Des pratiques illégales qui sont également «susceptible d'occasionner des pertes matérielles considérables à la société». Il ressort du document qu'il s'agit principalement de deux types de vol de l'énergie électrique:des branchements illicites directs ne permettant aucune facturation ou des manipulations frauduleuses sur le compteur d'électricité pour un comptage inférieur à la consommation. Des agissements dangereux et irresponsables. En plus des pertes financières, ces pratiques punies par la loi peuvent causer des incendies, des pannes de courant et mettre en danger la vie des personnes qui s'y livrent. «Le branchement direct sans passer par le compteur ou raccordement d'une partie seulement ainsi que le branchement direct à partir du réseau, entraînent des dommages pour le réseau électrique et la qualité de service ainsi que des coupures dont pâtissent tous les clients alimentés à partir du même réseau, en sus du gaspillage de l'argent et des biens», a souligné le document. La direction a mis en garde contre «le danger de l'électrocution qui menace l'individu qui se livre au vol de l'énergie et expose autrui aux dangers de l'électrocution, notamment aux brûlures, à l'invalidité, voire même parfois à la mort». Le lancement des opérations de patrouilles, ne se limite pas à cette région du pays. C'est la nouvelle bataille menée par l'État pour reprendre la main sur ce qui lui appartient. La surveillance est en cours, et l'éradication des foyers de détournement de l'énergie de l'électricité, ne cesse de révéler l'ampleur de ce phénomène. À titre d'exemple, pas moins de 704 cas de vol d'électricité ont été signalés par les services de la direction de distribution d'électricité et du gaz d'Oran, durant le 1er trimestre 2023. Mohamed AMROUNIMohamed AMROUNI 00:00 | 27-04-2023 Share