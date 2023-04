Autoroute Est-Ouest La dégradation se poursuit Placeholder BELKACEM BELLIL PUBLIÉ 26-04-2023, 11:00 Plus de 1

Autoroute Est-Ouest La dégradation se poursuit Placeholder BELKACEM BELLIL PUBLIÉ 26-04-2023, 11:00 Plus de 10 années après sa mise en service, l’autoroute Est-Ouest est de nouveau dans un état de dégradation de plus en plus manifeste et surtout constituant un danger au quotidien pour les utilisateurs. Dans ces mêmes colonnes, on n’a pas cessé d’attirer l’attention des responsables concernés sur les déformations, crevasses, les nids-de-poule, le craquèlement de la chaussée, qui se généralisent sur presque l’ensemble de la voie et notamment le tronçon Alger-Sétif. Conçue à l’origine pour assurer une fluidité de la circulation sur cet axe stratégique, elle se décline, sur l’ensemble de son tracé, en trois voies, dont une réservée aux poids lourds. Aujourd’hui, cette infrastructure se trouve, d’une manière plus ou moins régulière, amputée de cette 3e voie et par endroits, réduite à seulement une seule voie de circulation. Bientôt, à ce rythme de la dégradation, l’autoroute Est-Ouest ne sera qu’une réplique de la RN 5 avec ses embouteillages historiques. Dans ce propos, il ne s’agit nullement de faire dans l’exagération mais c’est, hélas, la réalité. La circulation sur trois voies est maintenant circonscrite à quelques endroits, ayant fait récemment l’objet de restaurations localisées. Nous relevons, même, que sur la partie s’étendant de Bordj-Bou-Arréridj et Constantine et qui était de bonne qualité et jusque-là épargnée par les dégradations, la troisième voie et aussi la voie du milieu sont en voie de subir le même sort. Et pour cause, les processions ininterrompues de camions surchargés ont fini par y tracer de profonds sillons qui mettent en danger la stabilité et la bonne tenue de route des milliers de véhicules qui l’empruntent. Ces derniers se rabattent ainsi sur la voie de milieu qui ne tardera pas, du reste, à subir le même sort dans les semaines et les mois à venir, dès lors qu’en plus des camions et autres utilitaires et bus, cette voie est largement utilisée par les autres véhicules, légers et de moyen tonnage. Une surutilisation qui aura de lourdes conséquences sur la résistance de la chaussée. Le danger est encore plus présent en conduite de nuit. Les travaux de réparation engagés ici et là ne suffiront pas à réhabiliter totalement cette voie rapide, tant les points noirs ne cessent de se multiplier au fil des jours et de l’intensité du trafic. De son côté, le ministre des Travaux publics avait dernièrement précisé devant les députés de l’Assemblée nationale que son département a recensé 53 km de route dans un état dégradé et que pour faire face à cette situation, il a rappelé la mobilisation de deux entreprises publiques pour réparer les crevasses relevées sur plusieurs tronçons. B. B. Placeholder BELKACEM BELLIL PUBLIÉ 26-04-2023, 11:00 335 VUES À LIRE AUSSI