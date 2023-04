DGSN Saisie de 184 935 capsules de psychotropes, un kilo de cocaïne et de kif traité Placeholder LSA PUBLIÉ 27-04-2023, 20:53 Les services de la Sûreté nationale ont saisi, la veille de la fête de l'Aïd al-Fitr, 184 935 capsules de psychotropes ainsi qu'un kilo de cocaïne et un kilo de kif traité, en plus de l'arrestation de 16 individus, âgés entre 25 et 50 ans, dans de différentes opérations dans les wilayas de Sétif, Constantine, Khenchela, Sidi Bel-Abbes, Oran, El-Oued, Biskra et Alger, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). A Oran, les services de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, relevant de la sûreté de wilaya, ont arrêté un véhicule au niveau du port, venant de débarquer d'Almeria, dans lequel ils ont saisi un kilo de cocaïne et 50 000 capsules de psychotropes ainsi que 2 kilos de matière première pour la fabrication de l'ecstasy. Le chauffeur dudit véhicule a été arrêté, précise la DGSN. A Sétif, les services de la BRI ont appréhendé cinq personnes et récupéré 52 710 capsules de psychotropes, ainsi qu'un véhicule qui servait au transport des psychotropes, poursuit le communiqué de la DGSN. Les éléments de police judiciaire de la wilaya de Khenchela ont intercepté un véhicule utilitaire transportant 45 750 capsules de psychotropes - prégabaline 300 mg - dissimulées dans les caisses réservées à la pomme de terre, avec l'arrestation de trois individus. Dans le même chapitre, les services de la sûreté des wilayas d'El-Oued, Biskra et Constantine, ont saisi 36 475 capsules de psychotrope avec l'arrestation de six individus impliqués dans la propagation des psychotropes. Par ailleurs, les éléments de BMPJ de la wilaya de Sidi Bel-Abbès ont arrêté un individu en possession d'un kilo de kif traité. Placeholder LSA PUBLIÉ 27-04-2023, 20:53