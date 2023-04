Annaba Saisie de 5 kilogrammes de cannabis Placeholder LSA PUBLIÉ 27-04-2023, 17:38 Agissant sur informations, le service régional de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants basé à El Hadjar, wilaya de Annaba, dont la compétence territoriale englobe une quinzaine de wilayas de l’Est du pays a réussi, cette semaine, à interpeller deux personnes et à saisir plus de 5 kg de résine de cannabis, rapporte, jeudi, un communiqué de la cellule de communication et des affaires générales de la sureté de la wilaya de Annaba. L'exploitation des informations reçues a permis d’entreprendre des investigations minutieuses ayant permis de localiser le véhicule qui transportait la drogue et à trouver une quantité de résine de cannabis à bord, soigneusement dissimulée, précise la même source. Les deux individus cités plus haut, âgées de 29 et 30 ans, envisageaient de faire la promotion de cette « marchandise ». Outre la quantité de ce poison, les policiers du service ont saisi une somme d'argent provenant de la vente de produits stupéfiants. A l'issue des procédures d'enquête, les deux suspects ont été déférés devant le Procureur de la République territorialement compétent, pour détention, stockage, transport, étalage et vente illicites de stupéfiants (résine de cannabis) dans le cadre d'un réseau criminel organisé, selon la même source. A.Bouacha Placeholder LSA PUBLIÉ 27-04-2023, 17:38