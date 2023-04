Tramway d'Alger Interruption de service après le vol des câbles électriques Placeholder LSA PUBLIÉ 25-04-2023, 09:06 SETRAM, Tramway d’Alger informe ses clients que le service est interrompu entre les stations Ruisseau et Carroubier, et suite, à un vol de câbles électriques. SETRAM, qui s'excuse de ces désagréments, indique que des bus de substitution ETUSA sont mis en place entre les stations Ruisseau & la Glacière (service tramway disponible entre les stations La Glacière et Dergana centre). Placeholder LSA PUBLIÉ 25-04-2023, 09:06