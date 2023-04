Forêt d’Akfadou Enfin classée Parc national? Un dossier en béton est constitué en vue de concrétiser cet obje

Forêt d’Akfadou Enfin classée Parc national? Un dossier en béton est constitué en vue de concrétiser cet objetif, qui est l’inscription de cette forêt, en tant que Parc national, comme elle le fut durant la période coloniale en 1924. Un endroit paradisiaqueUn endroit paradisiaque À l'initiative du président de l'APW de Béjaïa, une réunion a été organisée au siège de la wilaya pour débattre du classement de la forêt d'Akfadou comme Parc national. C'est ce qu'a indiqué le sénateur Mehenni Haddadou sur sa page facebook, précisant que «sept présidents d'APC concernées, la direction de l'environnement, les services de la Conservation des forêts et la direction du Parc national de Gouraya, ont été associés à l'initiative». Cette déclaration remet au goût du jour le souhait des populations de voir cette forêt passer au rang de Parc national. «L'APW de Béjaïa avait voté une enveloppe financière sur le budget de wilaya de 2020, afin de financer l'étude du classement de la forêt d'Akfadou en Parc national», a rappelé le sénateur. Dans un passé récent, des jeunes de la région ont réactivé la démarche visant à l'inscription de la forêt d'Akfadou en tant que Parc national. Ils étaient alors à leur 6ème tentative, avec toujours cet espoir de voir leur revendication aboutir. C'était lors de la 6ème édition du festival d'Akfadou. Cette manifestation visait un objectif principal, à savoir celui du classement de ce poumon naturel en Parc national. Appuyées par une thématique liée à l'environnement, des conférences sur l'environnement, le tourisme, des expositions, des ateliers de musique et d'artisanat, ainsi que des concerts de chants garnissaient le programme des différents rendez-vous à la fois festifs et revendicatifs. À chaque manifestation, les militants mettent en avant la vulgarisation de ce lieu mythique ayant abrité le QG du colonel Amirouche avec tout ce qu'il compte comme faune et flore, ses atouts touristiques et surtout la protection de l'environnement. Tout ceci avec pour objectif optimal de faire de cette forêt un grand pôle d'attraction touristique et permettre sa réhabilitation et la préservation du patrimoine forestier, culturel et traditionnel de la région. La nouvelle initiative prise par l'APW de Béjaïa ne fait que renforcer la détermination des militants écologistes de la région de basse Kabylie qui, à travers les différentes manifestations, s'inscrivent dans le cadre d'une démarche globale de valorisation du patrimoine de la région. Ils ambitionnent d'arracher le statut de Parc national pour la forêt d'Akfadou.Cette revendication, qui a déjà fait l'objet de saisine de la part des autorités supérieures, trouve un appui au niveau de l'APW de Béjaïa. Un dossier en béton est constitué en vue de concrétiser l'objet principal, qui est l'inscription de cette forêt, laquelle s'étend sur 42 hectares, en tant que Parc national, comme elle le fut durant la période coloniale en 1924. Cette grande forêt à feuilles caduques, avec sa variabilité génétique et sa diversité biologique, mérite amplement son classement comme aire protégée avec tout ce que cela induira comme avantages économiques et sur l'écosystème. Arezki SLIMANIArezki SLIMANI 00:00 | 27-04-2023 Share