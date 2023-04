Visite de Elizabeth Moore Aubin à Aïn Témouchent Tourisme et agriculture intéressent les Américains L'ambass

Visite de Elizabeth Moore Aubin à Aïn Témouchent Tourisme et agriculture intéressent les Américains L'ambassadrice a révélé l'existence au sein de son ambassade de deux bureaux pour l'économie et l'agriculture. Elle a invité les opérateurs algériens à s'en rapprocher. une sérieuse avancée dans le partenariat entre les deux paysune sérieuse avancée dans le partenariat entre les deux pays L'agriculture et le tourisme sont les deux secteurs d'activité cités par l'ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, comme figurant en tête de liste de la coopération algéro-américaine. En déplacement à Aïn Témouchent, wilaya qui enregistre de grandes capacités dans ces domaines, la diplomate US a souligné la «forte volonté» de son pays à faire en sorte à ce qu'avec l'Algérie, il y ait un renforcement des mécanismes de coopération dans ces deux domaines précisément. En évoquant la «volonté de renforcer des mécanismes», Mme Moore Aubin suppose l'existence desdits mécanismes, ce qui constitue en soi une sérieuse avancée dans le partenariat entre les deux pays. On en veut pour preuve l'enthousiasme de la diplomate qui a tenu à mettre en évidence les «liens profonds» entre son pays et l'Algérie, relevant que la priorité des USA en Algérie «est de développer les voies de coopération et d'échanges dans les domaines du tourisme et de l'agriculture». On ne peut pas être plus précis, dans une région qui cumule les deux qualités que recherchent les Américains. Mme Moore Aubin met en avant des partenariats économiques déjà actifs avec l'Algérie, appuyés par un cadre de travail dans ce domaine déjà existant. C'est dire que le séjour témouchentois de l'ambassadrice ne relève pas du simple tourisme. Elle est en mission de prospection pour des opérateurs de son pays. Le choix de Aïn Témouchent n'est donc pas fortuit et l'ambassadrice croit y trouver de belles opportunités d'investissement, avec en prime, un apport technologique, soulignant au passage, que dans la sécurité alimentaire, l'Algérie et les USA font face au phénomène de la sécheresse. Et de souligner que son pays est toujours en quête de «mécanismes pour rationaliser l'utilisation de l'eau pour faire face à la sécheresse». Une préoccupation majeure pour l'Algérie, également. Pour marquer l'intérêt de son pays à l'agriculture algérienne, Mme Moore Aubin a révélé l'existence au sein de son ambassade de deux bureaux pour l'économie et l'agriculture. Elle a invité les opérateurs algériens de s'en rapprocher. Le but étant de «renforcer les mécanismes de coopération et d'échanges économiques, et créer des relations de partenariat entre les entreprises des deux pays». Cela traduit un réel intérêt, souligné d'ailleurs par le lancement prochain d'une ligne aérienne directe reliant Alger et New York. Celle-ci «contribuera à renforcer le volume des échanges économiques bilatéraux et impulser ce domaine», a estimé la diplomate.Les autorités de Aïn Témouchent ont concocté un programme intéressant à l'occasion de cette visite. L'ambassadrice a été mise en face d'un groupe d'étudiants qui ont présenté des prototypes de projets innovants. Mme Moore Aubin a visité le projet de la pépinière intelligente de l'université locale. Cela pour dire que l'ambition de Aïn Témouchent dépasse le cadre touristique. C'est ainsi que la diplomate US a été accueillie par des investisseurs locaux qui ont fait une présentation de l'usine de production de gants médicaux, qui exporte ses produits, l'usine de production de câbles électriques et un autre de production d'huile d'olive. Saïd BOUCETTASaïd BOUCETTA 00:00 | 29-04-2023 Share