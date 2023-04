Raccordement des zones industrielles au réseau de fibres optiques Bibi Triki annonce la couleur «Notre object

Raccordement des zones industrielles au réseau de fibres optiques Bibi Triki annonce la couleur «Notre objectif est de permettre aux opérateurs économiques de concrétiser leurs projets en toute tranquillité.» Le ministre de la Poste et des Télécommunications Karim Bibi Triki a promis une généralisation progressive de l'opération de raccordement des zones industrielles et d'activités au réseau de fibres optiques. C'est ce qu'il a affirmé, ce jeudi, en marge d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Tlemcen. La démarche est déjà en cours. Le ministre a fait état de cinq projets qui toucheront certaines zones industrielles à travers le pays pour les raccorder à cette technique dans les brefs délais». Les travaux de raccordement de la zone industrielle ‘'Ouled Bendamou‘' de la commune de Maghnia au réseau des fibres optiques, inspecté par le ministre est l'un des projets pilote de ladite opération. Poursuivant, le ministre a souligné que «notre principal objectif à travers ces projets, qui seront progressivement généralisés aux autres zones industrielles et zones d'activités du pays». Le ministre a par la même occasion donné des instructions aux responsables de son secteur dans la wilaya pour accélérer l'opération de réhabilitation et de modernisation du réseau Internet fixe en câbles de cuivre, en le dotant de fibres optiques, rappelant que la wilaya de Tlemcen a réalisé plus de 80% des objectifs fixés de raccordement en ce qui concerne le téléphone fixe et plus de 70% pour l'Internet. C'est dans ce sillage que le premier responsable du secteur révèle l'augmentation du parc national des guichets automatiques d'Algérie poste (AP) avec la mise en place de 600 appareils». Ceux-ci s'ajouteront aux 1 400 disponibles, tandis que 1500 autres similaires seront fournis pour atteindre un total de 3 500 guichets d'AT d'ici fin 2024. Par ailleurs, le ministre a rappelé que «son secteur oeuvre au raccordement de 6 millions d'abonnés à Internet fixe Wifi, d'ici fin 2024». Cela avant de préciser que «3,5 millions d'abonnés ont été enregistrés, l'année dernière, et il est nécessaire de conjuguer les efforts pour atteindre les objectifs escomptés et consacrer des services de la 4G aux zones frontalières». Joignant l'acte à la parole, le ministre a procédé au terme de sa visite au lancement d'un cycle de formation à l'École régionale de la poste de Tlemcen, et la mise en service du projet de raccordement de la cité 980 Logements de la commune de Mansourah à la technique des fibres optiques, du centre postal de Haï «Omar El Mokhtar», le poste de base de la 4G du téléphone mobile de l'opérateur Mobilis à Haï El Hamri de la commune de Maghnia. Deux bureaux de poste ont été également inaugurés au village de Sidi Boudjenane de la commune de Souani et Haï Es-Salem de la commune de Bab El Assa, outre la mise en service de la station de base de la 4G du téléphone fixe à la zone frontalière Roubane de la commune de Sidi Boussaïd relevant de l'entreprise Algérie télécom. Mohamed AMROUNIMohamed AMROUNI 00:00 | 29-04-2023 Share