Les Marocains à Constantine Dans le cadre du championnat d'Afrique des moins de 17 ans, les autorités locale

Les Marocains à Constantine Dans le cadre du championnat d'Afrique des moins de 17 ans, les autorités locales ont accueilli, hier, l'équipe marocaine au niveau de l'aéroport international de Constantine, Mohamed Boudiaf. L'équipe et son staff ont été reçus au niveau du Salon d'honneur avec des fleurs et des sourires. Comme de coutume des dattes et du lait ont été offerts aux invités. Ces derniers sont arrivés a bord d'un avion roumain qui a atterri vers 12 heures. L'Algérie a encore une fois confirmé son hospitalité par cet accueil qui a même surpris l'équipe hôte et son staff. D'où les déclarations du staff marocain de reconnaître que l'accueil a été plus qu'excellent à tous les niveaux. La composante de l'hôte marocain est constitué de 45 personnes dont les joueurs tous d'un commun accord pour dire que l'Algérie nous surprend encore avec son hospitalité comme d'habitude. Tout en souhaitant un succès le Maroc compte aller le plus loin possible. Pour sa part, le DJS a de son côté assuré que toutes les conditions ont été réunies pour la réussite de cette manifestation internationale sportive, notamment sur le plan sécuritaire. Quant à l'accueil, le DJS ne manquera pas de rappeler que cela fait partie de la tradition et de la noblesse du peuple algérien à leur tête tous les responsables, devant être à la hauteur. Concernant les équipes qui doivent disputer leurs matchs à Constantine, le DSJ estime que celles-ci sont toutes d'un excellent niveau. Ikram GHIOUAIkram GHIOUA 00:00 | 29-04-2023 Share