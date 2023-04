Coopération politique et énergétique Algérie-Syrie: une vieille entente L'entente entre Alger et Damas a été réaffirmée par la visite effectuée, récemment, par le ministre syrien des Affaires étrangères dominée par la question du retour de la Syrie au sein de la Ligue des États arabes. Une amitié séculaireUne amitié séculaire Le ministre syrien du Pétrole a achevé, jeudi, sa visite en Algérie. À l'ordre du jour: la coopération énergétique et l'urgence de lui donner une perspective prometteuse. Les responsables du secteur ont pu, cependant, compter dans leurs discussions sur le socle de l'entente politique algéro-syrienne. Entamée mercredi dernier, la visite de Firas Hassan Kaddour en Algérie a permis de définir les contours de la coopération énergétique entre Alger et Damas. Elle a confirmé, surtout, le poids et l'excellence de la qualité des relations historiques qu'entretiennent les deux États. Cette entente a été réaffirmée par la visite effectuée, récemment, par le ministre syrien des Affaires étrangères. Il a été question lors de l'escale algéroise du diplomate syrien du retour de la Syrie à la Ligue des États arabes, un scénario auquel s'opposent des pays de la région. Mais qui ne fait pas fléchir la position de l'Algérie, qui défend, bec et ongles, le retour de Damas au sein de l'Organisation panarabe. Cette question continuera à faire parler d'elle à l'approche du Sommet de la Ligue arabe qui se déroulera le 19 mai prochain. Ce rendez-vous sera celui de la passation de la présidence d'Alger à Riyadh. Pour ce qui est du contenu de la visite du ministre syrien du Pétrole et des Ressources minérales en Algérie, elle a été conclue par la signature d'un procès-verbal des entretiens qu'ont eu lieu entre les deux parties. Le procès-verbal des entretiens s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations algéro-syriennes dans le domaine de l'énergie et des mines et l'examen des perspectives de partenariat et d'investissement dans les deux pays. Il englobe l'exploration et la prospection des hydrocarbures, le raffinage et les études sismiques, la coopération en matière de commercialisation du pétrole brut et des produits pétroliers, ainsi que la coopération dans les domaines de la formation et de l'échange d'expertise, selon un communiqué du ministère de l'Énergie. Le champ de coopération inclut, également, les domaines de la maintenance, des équipements, des pièces de rechange électriques, des mines, de l'exploitation des ressources minérales, de la formation et des ressources humaines, selon la même source. La signature a eu lieu entre les deux ministres, en présence de la délégation du ministère syrien du Pétrole et des Ressources minérales et des représentants de la Société syrienne d'électricité, en sus de responsables des groupes Sonatrach, Sonelgaz et de la raffinerie de Sidi R'zine, lit-on dans le document. Le ministre syrien a été reçu par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane. La rencontre a constitué une occasion pour les deux parties d'évoquer les relations algéro-syriennes et d'explorer les opportunités de coopération dans le domaine de l'énergie, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre. C'était, également, une opportunité pour affirmer la volonté des deux parties pour renforcer la coopération et la diversifier pour toucher plusieurs domaines. Les deux parties se sont fixées l'objectif de dynamiser les mécanismes bilatéraux. Auparavant, le ministre syrien a été reçu par le président-directeur général (P-dg) du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar. Les deux parties ont examiné les opportunités de coopération dans le secteur des hydrocarbures, a indiqué un communiqué de la compagnie pétrolière nationale. La délégation syrienne a visité la raffinerie de Sidi Rezine (Alger) où elle a suivi des explications détaillées sur les capacités de production et d'exportation de cette raffinerie qui intéresse la partie syrienne. Cette visite traduit la volonté de jeter les bases d'une coopération solide et permanente avec Sonatrach et met en relief l'intérêt de la partie syrienne à conclure des accords de coopération dans le domaine des hydrocarbures à l'avenir, selon le communiqué de Sonatrach. Amirouche YAZIDAmirouche YAZID 00:00 | 29-04-2023 Share