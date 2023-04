Les autorisations de forage de puits ont doublé Le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal a fait état de l'a

Les autorisations de forage de puits ont doublé Le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal a fait état de l'attachement des pouvoirs publics à assurer toutes les facilitations en matière d'octroi des autorisations pour la réalisation des puits et forages agricoles, faisant état de 26.000 autorisations octroyées l'année dernière à l'échelle nationale, soit le double des autorisations délivrées en 2021. S'exprimant lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale (APN), Derbal a précisé que «les pouvoirs publics ont assuré toutes les facilités relatives à l'octroi des autorisations pour la réalisation des puits et forages agricoles». Le nombre d'autorisations délivrées ne cesse d'augmenter, a indiqué Derbal, faisant état de plus de 26.000 autorisations octroyées en 2022 contre 13.000 en 2021 et 6000 en 2020. Le ministre a plaidé pour l'accélération du traitement des dossiers d'obtention d'autorisations de forage des puits artésiens permettant aux agriculteurs de Batna d'irriguer leurs cultures. 00:00 | 29-04-2023 Share