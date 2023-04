Lancement prochain de la numérisation de la gestion des structures touristiques La numérisation de la gestion des structures touristiques sera lancée incessamment a annoncé, jeudi, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, en marge d'une visite de travail dans la wilaya de Tizi-Ouzou.Le ministre qui a inspecté les chantiers de réhabilitation et de modernisation des stations climatiques de Tala Guilef (Boghni) et Tamgout (Yakouren) ainsi que des hôtels urbain Amraoua et Lalla Khadidja (dans la ville de Tizi-Ouzou, a annoncé que " la gestion des établissements hôteliers par système numérique entrera en vigueur prochainement ".S'agissant de la préparation de la prochaine saison estivale, M. Didouche a indiqué que son département travail sur des axes qui concernent l'ensemble des wilayas côtières. Ces axes portent, entre autres, sur le renforcement des structures d'accueil et la réunion de toutes les conditions nécessaires afin que " tous les citoyens trouvent le repos, la sécurité et les animations voulues pour passer les vacances dans la sérénité". Le ministre a observé qu'outre le tourisme balnéaire, son département accorde une attention particulière pour les autres formes de tourisme dont le climatique, le thermal et religieux. A propos de ce dernier, il a relevé qu' "il y a des zones en Kabylie ou sont organisées des fêtes religieuses qui font partie de notre patrimoine et de notre culture. Il va falloir donc les prendre en charge et leur offrir des structures dignes au même titre que le balnéaire", a-t-il dit.Lors de sa visite de la station climatique de Tala Guilef composé de l'hôtel El Arz (200 lits), de l'hôtel village (258 lits), d'un centre animé (105 lits) et d'un restaurant d'altitude, il est prévu la réception progressive des différentes structures à partir de cet été, en commençant par l'hôtel El Arz, selon l'engagement de l'entreprise réalisatrice.Concernant le Tamgout (79 chambres), Lalla Khedidja (80lits) et Amraoua (130 chambres) le ministre a donné des instructions pour le respect des engagements de livraison,et de procéder au renforcement des moyens humains intervenants sur les chantiers pour être dans les délais.L'hôtel Amraoua "sera intégré dans les festivités de la CAN 2025, s'il sera prêt et livré pour ce rendez-vous" , a-t-il assuré. Il a aussi annoncé qu'il s'est entendu avec le wali pour le recrutement de jeunes de la région pour les besoins de fonctionnement de ces structures une fois réceptionnées. Didouche a également visité une exposition sur l'artisanat local à la maison de l'artisanat de nouvelle-ville de Tizi-Ouzou. Sur place, il a assisté à une opération d'estampillage du tapis. Il a souligné à l'occasion l'importance de cette opération et de la labellisation pour la préservation du patrimoine algérien de la contrefaçon. 23:34 | 28-04-2023 Share