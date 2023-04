Mermed’touna ! Rabbi I mermed’koum ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 29-04-2023, 11:00 Jo Biden candidat à sa propre succession. C’est pas tout de donner cette information. Maintenant, faut… … le prévenir ! Y’a un peu de BRICS dans cette décision, et j’adore ! Pour ne pas paraître m’enflammer, disons que j’y vois un chouïa de cet esprit de l’équidistance. L’Algérie a acheté 15 appareils, 15 aéronefs, 15 avions chez les deux gros avionneurs de la planète, Boeing et Airbus. À parts égales. On pense qu’il ne s’agit là que d’une commande, d’une promesse d’achat et de vente et de chèques qui vont être signés, et encaissés. Que nenni ! Cette répartition 50/50, c’est aussi ce message simple, apaisé et surtout souverain qui dit aux blocs concernés, l’Europe et l’Amérique, «voilà ! Pour l’heure, c’est fifty-fifty, mais…». Lisez bien le «mais». Lisez-le et entendez-le dans toute sa dimension. Il veut dire, dans le langage de tous les jours «Moi, Dézédie, j’ai encore cette marge, cette possibilité et cette capacité de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier». Nous revenons de loin. De très loin ! De ce temps de l’asservissement économique où des décisions de ce niveau-là, de cette dimension-là, de cette enveloppe-là et de ce rapport-là aux puissances économiques se prenaient aussi parce qu’un aghyoul, ancien pousseur de brouette ou boucher de quartier suggérait fortement, à l’oreille capricieuse du «frère de» que tel avionneur devait être privilégié au détriment des autres. Des concurrents. Oui ! Nous revenons de ça, et le retour est tout frais pour ceux qui penseraient qu’il est temps de tourner la page et de ne s’occuper que d’aujourd’hui. Aujourd’hui, et ce rapport adulte à nos partenaires étrangers ne peut s’apprécier que par rapport à l’énormité scandaleuse des 20 pas très glorieuses années que nous a fait vivre le clan d’Oujda-les-deux-Moquées. Tay’hou bina ! Ils nous ont traînés dans la boue mondiale. Ils nous ont réduits à quantité négligeable et effectivement négligée, un temps. Un temps trop long pour toutes celles et tous ceux qui n’ont que ce pays dans leur cœur et leurs veines. Celles et ceux qui ont vécu dans leur chair le double traumatisme de l’intégrisme armé et d’une famille armée de haine, de ressentiment et d’esprit de vengeance contre un peuple, un pays qu’ils considéraient comme une «ghanima», un butin à reconquérir, un héritage «naturel» et indûment confisqué en 1979. Oui ! Nous revenons de loin. Ou plus justement, nous sommes en train de revenir. Sur la route, les traces des faux barrages anciens, encore visibles. Alors, déblayer ! Déblayer ! Déblayer sans relâche. Et ce contrat avec Airbus et Boeing est une bien belle manière de déblayer les décombres honteux. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. H. L. Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 29-04-2023, 11:00