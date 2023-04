J'ai vécu deux années sans téléphone portable ! Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 29-04-2023, 11:00 Anxiété, st

J'ai vécu deux années sans téléphone portable ! Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 29-04-2023, 11:00 Anxiété, stress, repli sur soi, sommeil perturbé, sentiment d'insécurité... J'ai connu tout cela et j'ai fini par comprendre qu'un tel inconfort mental provenait de mon addiction au téléphone portable. Solution radicale : j'ai carrément lancé mon Samsung «Grand» à la mer ! Oui je l'ai fait et je suis resté deux années sans smartphone ! Je vivais mieux, je respirais mieux, j'ai repris la lecture, le repos sous le parasol, dans le calme serein de la plage, je dormais mieux. Plus de stress... Toutefois, je restais joignable grâce au téléphone de mon ami Saïd. Mais, un jour, il m'interpella : «Écoute, j'en ai marre de faire le standardiste !» J'ai fini par racheter un téléphone mais plus de folies sur les réseaux, pas de Facebook ! Je ne suis plus intoxiqué et j'ai même trouvé un avantage à mon Xiaomi : je l'utilise pour écrire articles et billets. C'est au tour de mes P.C. et laptop de subir la «détox !» M. F. PS : Si j'ajoute les 50 années avant l'arrivée du portable en Algérie, cela fera 52 années de ma vie sans cet appareil. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 29-04-2023, 11:00