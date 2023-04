Saison estivale Tapis rouge pour notre diaspora Dans cet élan de reprise de l'activité de transport entre le

Saison estivale Tapis rouge pour notre diaspora Dans cet élan de reprise de l'activité de transport entre les deux rives, l'on met, désormais, les bouchées doubles afin de satisfaire une demande constante, voire accrue. L'été approche à grands pas et la saison estivale s'annonce particulièrement intense aux ports et aéroports du pays. L'Algérie déploie le tapis rouge à ses ressortissants installés à l'étranger, notamment en France et au Canada. C'est à ce titre d'ailleurs que les compagnies maritimes nationales ou portant pavillon français, notamment chapeautent des programmes de traversées particulièrement renforcés au titre de la haute saison. La destination Algérie qui a déjà bonne presse auprès de touristes internationaux ne peut que favoriser l'arrivée des binationaux sur son sol. En effet, dès le printemps dernier, le Sud algérien aura été hautement attractif en proposant des offres touristiques inédites aux visiteurs, dont nombreux sont issus de pays européens comme la Russie, la Pologne, la Belgique ou la France...Pour rappel et pour illustrer le dynamisme soudain qui s'est emparé du tourisme saharien immédiatement après l'épisode Covid-19, citons l'ouverture, l'hiver dernier, de la ligne aérienne desservant l'aéroport Cheikh Amoud-Belmokhtar-Djan à l'aéroport Paris Charles de Gaulle. Une desserte qui apporte une valeur ajoutée susceptible de contribuer à promouvoir cette destination touristique. Avait-on alors indiqué. Dans cet élan de reprise de l'activité de transport entre les deux rives, l'on met, désormais, les bouchées doubles afin de satisfaire une demande constante, voire accrue. Citons à titre d'exemple la compagnie française de navigation maritime Corsica Linea qui ouvre une nouvelle ligne maritime entre Skikda et Marseille pour la saison 2023. La traversée inaugurale a été effectuée mardi dernier au départ du port de Skikda. Cette nouvelle ligne est venue compléter les deux autres lignes existantes de la compagnie, à savoir Alger-Marseille et Béjaïa-Marseille. Cette compagnie maritime déroulera un planning de traversées adapté à la demande, particulièrement au plus fort de l'été. Cette augmentation de l'offre de voyage permettra aux passagers d'accéder à un choix plus varié pour voyager entre l'Algérie et la France à bord de navires modernes et confortables, avec une équipe professionnelle dévouée pour assurer la sécurité et le bien-être des passagers. Fait- on savoir. En parallèle, les sociétés nationales de transport maritime et aérien ont multiplié les promotions en direction des voyageurs algériens dont ceux établis à l'étranger. Ceux-ci ont ainsi favorisé un grand nombre d'entre eux à venir passer le mois sacré de Ramadhan au pays. L'on peut d'ores et déjà avancer que les arrivées et les départs dans les ports et aéroports d'Algérie seront à leur zénith durant les toutes prochaines vacances. En effet, et de l'avis de nombre d'observateurs, le voyage vers l'Algérie devrait être moins problématique au cours de la prochaine saison estivale. Outre la multiplication des liaisons via la mer ou les airs, les autorités algériennes entendent être particulièrement regardantes sur les conditions d'accueil des émigrés dans les enceintes portuaires ou maritimes. Rappelons que le 15 avril dernier, le ministre de l'Intérieur Brahim Merad, avait insisté, lors d'une escale à la gare maritime d'Alger, sur la nécessité de simplifier les procédures et formalités et d'améliorer les conditions de déplacement des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger. Il a en outre invité à «mettre à profit le laps de temps qui nous sépare de la saison estivale afin de prendre toutes les dispositions et combler les insuffisances constatées durant la saison précédente». Salim BENALIASalim BENALIA 00:00 | 30-04-2023 Share