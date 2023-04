Une ambassadeure et des perspectives par Abdou BENABBOU La première responsable de la diplomatie américaine en poste en Algérie a assuré au cours d'une visite hier à Oran que les relations algéro-américaines sont au beau fixe. Elle insiste cependant pour affirmer que de grandes perspectives sont offertes aux deux pays pour les élargir et les développer. Elle a souligné que plus de cent entreprises américaines activent déjà en Algérie et que ses efforts actuels sont déployés pour que leur nombre se multiplie. Elle recommande la venue d'autres entreprises américaines et souligne qu'elles devront être gérées par des Algériens staffs et personnels compris. Elle ne cache pas sa satisfaction à être en Algérie qu'elle connaissait déjà et on perçoit chez elle une joie non feinte d'y être une nouvelle fois. La diplomate est connue pour son franc-parler et on comprend de facto qu'elle n'enveloppe pas l'énoncé de ses points de vue avec un langage prudent coutumier aux diplomates. Elle aborde volontiers tous les sujets avec assurance sauf qu'elle préfère les aborder et répondre en langue anglaise bien qu'elle maîtrise parfaitement le français et probablement la langue arabe. Elle parait faire le choix de sa langue natale, non par patriotisme et ni par pesée des mots et des affirmations, mais pour signifier qu'elle parle au nom de son pays et de son peuple. Ainsi en abordant la situation au Sahara Occidental, elle reprend la position officielle de Washington en renvoyant le dossier aux recommandations et aux décisions des Nations Unies. A propos du conflit en Ukraine, elle se dit optimiste pour peu que la sécurité de l'Ukraine soit garantie. Par contre, on remarque dans ses appréciations un fort pessimisme face aux tragiques événements du Sahel qui s'étendent à toute l'Afrique et dont les conséquences liées au grave phénomène du réchauffement climatique risquent, dit-elle, de toucher le monde entier. Elle ne s'étend pas trop sur la crise économique mondiale, préférant affirmer que son sort est entre les mains du monde entier. Difficile de suivre le regard d'une diplomate au tonus remarquable, mais qui affiche une simplicité et une humilité assurées.