Complexe Sidérurgique d’El Hadjar : Ali Aoun annoncé à Annaba Azzedine Ighil by Azzedine Ighil 29 avril 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 28 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter « Ali Aoun, le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique effectuera une visite d’inspection et de travail au complexe sidérurgique d’El Hadjar, et nous nous préparons en conséquence », c’est ce qu’a révélé, hier lors d’un entretien, le président directeur général, Lotfi Kamel Manaa. À cette occasion, le PDG a annoncé qu’une opération d’exportation de 10.000 tonnes de bobines d’acier laminé à chaud vers l’Italie est en cours à partir de ce samedi du port d’Annaba, ainsi que près de 400 tonnes du même produit au profit d’un ancien client tunisien. Quant à la situation actuelle, après les remous et la vague d’arrestations qui a touché certains cadres du secteur de la sidérurgie, Lotfi Kamel Manaa dira que le complexe est en fonctionnement et il a réfuté « toutes les rumeurs qui circulaient sur l’arrêt du haut fourneau et sur la rupture de stocks du coke et il ajoutera : « Nous disposons de 2.3000 tonnes en stock et nous attendons l’arrivée éminente d’une cargaison de 33.000 tonnes de ce combustible en provenance de Pologne ». Puis, le PDG du complexe Sider El Hadjar a abordé la problématique de la consommation d’eau par l’application des restrictions au niveau des laminoirs et la distribution se fera par intermittence à travers les différentes unités, alors que la zone chaude et le haut fourneau sont exemptés d’économie de la distribution d’eau potable. Ainsi, depuis plusieurs semaines, c’est le branle-bas de combat au complexe sidérurgique d’El Hadjar. Après l’enquête de la Brigade centrale de lutte contre les crimes économiques et financiers au Service central de lutte contre le crime organisé de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), la justice traque actuellement l’argent non justifié des mis en cause, soupçonnés d’enrichissement illégal dans l’affaire des groupes Imetal et Sider et de l’EPE Sider El Hadjar. Le juge d’instruction, près le pôle pénal économique et financier de la cour d’Alger, compte aller le plus loin possible pour restituer tout l’argent public ayant permis aux accusés de s’enrichir illégalement, notamment les prestataires. Le magistrat instructeur a décidé de la saisie de la totalité des bus des transporteurs Il s’agit entre autres des entreprises qui détiennent le monopole du transport des sidérurgistes depuis plusieurs années. Par : A.Ighil Azzedine Ighil