Interdiction des motos et voitures bruyantes : Annaba suivra-t-elle Alger et Blida ? Lilia Mechakra by Lilia M

Interdiction des motos et voitures bruyantes : Annaba suivra-t-elle Alger et Blida ? 

29 avril 2023

Emboitant le pas à leurs collègues de la capitale, les services de la wilaya de Blida viennent d'interdire la circulation de nuit des voitures et motos bruyantes. Cette décision entre en vigueur à partir d'aujourd'hui, rapporte le site Tariki de la Gendarmerie nationale. La même source précise que la circulation est interdite de 22h00 à 6h00 du matin. Cette mesure, plus que louable, émane des autorités locales de chacune des deux wilayas. Pour autant, pourquoi ne serait-elle pas élargie aux autres wilayas, voire à travers l'ensemble du territoire national. En effet, Annaba, n'échappe pas à l'incivisme de certains citoyens qui rendent insupportable le quotidien et les nuits de leurs concitoyens, en usant et abusant de nuisances sonores au volant ou guidon de leurs machines. Déjà que conduire à Annaba n'est pas une partie de plaisir, tant la circulation y est infernale la journée, avec d'incessants bouchons aux abords des établissements scolaires, notamment avec les stationnements en double file et les slaloms des deux roues. Ajouter à cela les agressions sonores de jour comme de nuit (les habitants de Kouba à Oued Forcha peuvent en témoigner) ; la mission de la police chargée de la circulation et de la voie publique, s'avère ardue, mais pas impossible. Le cadre juridique étant mis en place, leur intervention serait plus que louable. A ce titre, la Gendarmerie nationale rappelle aux citoyens que les contrevenants verront leurs motos et/ou leurs voitures mises en fourrière pendant huit (8) jours. En cas de récidive, la durée sera portée à 15 jours et les frais seront à la charge des contrevenants. Les autorités locales d'Annaba suivront-elles l'exemple d'Alger et Blida ? 

Par : M.L