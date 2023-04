Secteur de la santé : Une commission ministérielle en inspection Amar Aitbara by Amar Aitbara 29 avril 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 7 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Une commission ministérielle, composée de 3 membres responsables au ministère de la Santé et de la Population, est en visite de travail à Annaba depuis mardi dernier, confirment nos sources. Celle-ci est à pied d’œuvre, elle est venue spécialement à la ville de Sidi Brahim pour s’enquérir de l’état des lieux et inspecter le secteur de la santé à l’échelle locale. Plusieurs infrastructures ont été inspectées, notamment le centre anti-cancer, CAC, l’hôpital pédiatrique de Sainte Thérèse et l’hôpital Ibn Sina. Au niveau de cette dernière infrastructure hospitalière, les membres de la commission ont été satisfaits des efforts déployés par le personnel du service de cardiologie et du professionnalisme dont ils font preuve. Une halte de cette commission a été enregistrée au niveau de l’hôpital Dorban de Pont Blanc où plusieurs services ont été inspectés, notamment le service pneumologie. Cette commission ministérielle a tenu une réunion de travail ayant regroupé les responsables du secteur de Santé à l’échelle locale et d’autres cadres du même secteur. Cette dernière dressera un bilan ainsi que les résultats relatifs à cette mission des réalisations et des manquements des points positifs et négatifs relevés lors de cette visite, à travers un rapport circonstancié qui sera transmis au ministère de la Santé et de la Population, confirment nos sources. Par : Amar Ait Bara