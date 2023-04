Criminalité À Annaba : Le Centre De Formation Professionnelle De La Cité Seybouse Dévalisé EDITEUR - 29 AVRIL 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le centre de formation professionnelle de la cite Seybouse a fait l’objet avant-hier, jeudi 27 avril, d’un vol par effraction, perpétré par un groupe de malfaiteurs. Ces derniers ont forcé la serrure de la porte d’entrée de l’établissement tout en démolissant une partie de la clôture afin de pouvoir s’introduire à l’intérieur des lieux, mais surtout pour parvenir à faire sortir les objets volés sans aucune contrainte. Des équipements servant pour la formation des élèves de l’établissement ont donc été subtilisés ainsi que des ordinateurs et des imprimantes utilisés par l’administration et les enseignants. Une plainte contre X a été déposée et une enquête à été immédiatement ouverte par les services de la Sûreté territorialement compétents. À signaler aussi que ce même établissement avait déjà été visité durant les années précédentes, et les enquêtes engagées par les services de sécurité ont permis de mettre la main sur les auteurs du forfait. Cet incident fâcheux remet la question de la sécurité des personnes et des biens au devant de la scène. Des points noirs de la wilaya d’Annaba sont toujours signalés et les habitants dénoncent la multiplication des actes de délinquance. Il faut citer le vol de la tuyauterie dans les nouvelles cités d’habitation notamment au sein de la nouvelle ville de BenmostefaBenaouda et Kalitoussa. L’absence des habitants a permis aux voleurs d’accomplir leurs vols dans plusieurs blocs. Les riverains ont dû s’organiser pour interdire l’accès de leurs immeubles aux personnes étrangères. L’acte phare enregistré dans ce volet, reste sans doute, l’attaque dont a fait l’objet le siège de la Sûreté urbaine extra-muros de Sidi-Salem dans la commune d’El-Bouni. Les faits remontent au 9 mars dernier, lorsque les services de sécurité ont reçu un appel de détresse faisant état de la séquestration d’une femme par son mari, avec menace à l’arme blanche. L’intervention des éléments de la Sûreté de Sidi Salem a permis la libération de la victime. Suite à quoi, un groupe d’hommes, armés et accompagnés de chiens d’assaut, a essayé, une heure plus tard, de forcer l’accès au siège du commissariat de ladite commune. Les assaillants ont violenté et blessé plusieurs policiers causant d’importants dégâts aux biens publics et privés. Les mis en cause ont été interpellés quelques jours plus tard et ont été poursuivis pour entrave au fonctionnement normal d’un établissement public avec menace et usage d’armes, agression avec violence sur des éléments de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions, participation à une rixe, désobéissance, réunion de bandes de quartier ayant entraînée des coups et blessures, destruction volontaire de biens et incitation à un attroupement armé. 46 accusés ont été condamnés à 15 ans de prison ferme, 13 à trois années et un à six mois par le tribunal d’El-Hadjar. Les 59 autres condamnés sont sommés de payer, chacun, une amende d’un million de dinars, en guise de dédommagement suite aux préjudices causés à l’institution sécuritaire et les biens roulants lors de ladite attaque à main armée. Quant aux accusés en fuite, dont la liste s’estallongée à 22 personnes, on les a condamné à vingt ans de prison par contumace assortis d’une amende de deux millions de dinars chacun. Notons qu’unmandat d’arrêt a été émis à leur encontre. Zarrougui Abdelhak