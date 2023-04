Vague De Chaleur: Les Citoyens Appelés À Éviter Les Baignades Dans Les Barrages, Les Lacs Et Les Étangs EDITEU

Vague De Chaleur: Les Citoyens Appelés À Éviter Les Baignades Dans Les Barrages, Les Lacs Et Les Étangs EDITEUR - 29 AVRIL 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a appelé les citoyens, samedi dans un communiqué, à éviter les baignades dans les barrages, les lacs, les étangs et les oueds, suite à la hausse sensible des températures enregistrée ces jours-ci dans plusieurs régions du pays. Suite à la vague de chaleur actuelle, « évitez de vous baigner dans les lacs, les barrages, les oueds, les étangs, les bassins et les fontaines…Ne mettez pas votre vie en péril », lit-on dans le communiqué du ministère.