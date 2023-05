Oran De l'Ecstasy sous forme de bonbons Ces derniers mois, les services de sécurité enregistrent des succès notables dans le combat contre le trafic de drogue et de psychotropes, notamment de type prégabaline, communément appelée «drogue du pauvre». Les écoliers algériens échappent au pire Les écoliers algériens échappent au pire La sûreté de la wilaya d'Oran vient de déjouer un dangereux plan criminel. Celui- ci visait à inonder le marché en substances hallucinogènes, en l'occurrence de l'Ecstasy que les criminels envisageaient de proposer sous forme de bonbons aux écoliers. Un criminel en fuite et qui a un pied en France, dénommé K. s'était associé à un Algérien propriétaire d'une unité de fabrication de bonbons dénommé B.A. pour introduire clandestinement en Algérie le principal composant de l'Ecstasy, le Mdma, et ce en transitant par le port d'Oran. Les hommes de la Sûreté nationale qui étaient déjà aux aguets et observaient le manège des trafiquants, ont toutefois réussi à mettre en échec cette tentative de trafic transfrontalière. Le 19 avril dernier, un bateau en provenance d'Almeria, en Espagne, a accosté au port d'Oran avec à son bord un véhicule bourré de psychotropes. Les équipes de lutte contre le trafic de drogue après une inspection approfondie du véhicule suspect ont pu mettre la main sur une importante quantité de substances illicites, déjouant ainsi le dessein des criminels. Les produits prohibés étaient soigneusement dissimulés dans différents compartiments de la voiture, dont 1 kg de cocaïne, 50 000 comprimés d'Ecstasy, et 2 kg de Mdma, soit la matière première entrant dans la fabrication de l'Ecstasy destinée au dénommé B. A. propriétaire de l'atelier de fabrication de bonbons. La filature policière a abouti à l'arrestation de cinq individus, dont des repris de justice. Suite au résultat de cette première investigation, l'élargissement de compétence a permis la découverte de l'atelier clandestin à Maghnia, dans la wilaya de Tlemcen, et dont le propriétaire n'était autre que le dénommé B.A. Les policiers ont alors procédé à la saisie des machines et des produits devant servir à la production de la drogue que les acolytes envisageaient de commercialiser sous forme de bombons. En sus de l'arrestation des quatre personnes participant au trafic, les policiers ont également saisi une somme d'argent évaluée à 210 millions de centimes. Rappelons que ces derniers mois, les services de sécurité enregistrent des succès notables dans le combat contre le trafic de drogue et de psychotropes, notamment de type prégabaline, communément appelée «drogue du pauvre». À la veille du mois de Ramadhan dernier, les services de la Sûreté nationale ont mis à la main sur plus de 1,6 million de capsules de psychotropes dans quatre grandes villes du pays: Alger, Oran, Annaba et Ouargla. Salim BENALIASalim BENALIA 00:00 | 02-05-2023 Share