Message du chef de l'État à l'occasion du 1er Mai «Le travail est une valeur essentielle» Le chef de l'Éta

Message du chef de l'État à l'occasion du 1er Mai «Le travail est une valeur essentielle» Le chef de l'État a appelé l'ensemble de la communauté nationale à «remporter le pari de l'économie de la connaissance et de la transformation numérique». Donner corps à la nouvelle Algérie, telle que souhaitée par le chef de l'État Donner corps à la nouvelle Algérie, telle que souhaitée par le chef de l'État Le président de la République a invité les Algériens, dans un message à la nation, à l'occasion de la Fête du travail, à considérer «les acquis obtenus dans le monde du travail». Les nombreuses revalorisations des salaires et l'institution historique de l'allocation chômage «attestent de notre détermination à préserver la dignité du citoyen», a relevé le chef de l'État. «Nous avons inscrit depuis 2020 (....) des mesures prises progressivement consistant à augmenter le Salaire national minimum garanti, à exonérer les faibles revenus des impôts, et à augmenter les salaires et les pensions et allocations de retraite», a écrit le président de la République. Ce souci constant de la dignité des Algériens explique la volonté de l'État de «valoriser les efforts et à ériger le travail en une valeur essentielle pour l'édification d'une économie moderne et forte avec les mains des Algériennes et des Algériens», note le Président. La finalité du processus engagé consiste à donner corps à la nouvelle Algérie, telle que souhaitée par le chef de l'État qui a appelé l'ensemble de la communauté nationale à «adhérer au processus de changement» que connaît le pays, et «à remporter le pari de l'économie de la connaissance et de la transformation numérique». C'est donc le visage de l'Algérie que le président Tebboune entend dépeindre et donne, pour ce faire, la méthode à suivre pour y parvenir. Il s'agit de «veiller à l'utilisation optimale des mécanismes et des dispositifs créés dans l'objectif d'encourager l'initiative et l'esprit d'innovation» qui consiste à «encourager l'esprit d'initiative». Les fonctionnaires ont été encouragés pour «réaliser des projets d'investissement sans craindre la perte de leurs postes». Le chef de l'État rappelle également le «nouveau mécanisme permettant aux citoyens travaillant à l'étranger d'adhérer volontairement au Système national de sécurité sociale, et partant bénéficier du droit à la retraite», a-t-il ajouté. Il n'y a pas de secret en somme, mais encore faut-il «consacrer la transparence dans la gestion des affaires publiques et du principe d'égalité des chances pour les travailleuses et les travailleurs, et les partenaires économiques et sociaux». La clé existe donc. Il suffit de savoir en faire un usage positif en ouvrant les perspectives, au lieu de les fermer aux yeux des Algériens. Le président de la République ne se trompe pas en adressant son respect au «militantisme des travailleurs et syndicalistes qui ont gravé leurs noms grâce à leur engagement national et leur loyauté à la patrie». Ces syndicalistes ont apporté leur précieuse contribution à l'indépendance du pays et ont été l'un des fers de lance de la lutte contre l'intégrisme. Le président de la République s'est incliné à «la mémoire des deux martyrs Aïssat Idir et Abdelhak Benhamouda et de leurs compagnons parmi les syndicalistes et les travailleurs». Une armée de travailleurs qui sont «tombés en martyrs durant la Glorieuse Guerre de libération, ainsi que les martyrs du devoir national, qui, à travers leurs positions nationalistes audacieuses, ont barré la route aux partisans de l'extrémisme violent et du terrorisme barbare durant les années de la tragédie». Il n'y a aucun populisme dans la démarche du Président, dont le soutien au pouvoir d'achat est fonction «des équilibres financiers du pays». Cela «tout en veillant à réunir les conditions propices à travers la promotion du dialogue social et l'encadrement de l'action syndicale en préservation des droits des travailleurs et de leur avenir professionnel», conclut le message du Président. Benabderrahmane salue l'engagement des travailleurs Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a félicité les travailleurs algériens, à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs. «À l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, je tiens à rendre un vibrant hommage aux travailleuses et travailleurs algériens, piliers du développemen», a écrit le Premier ministre dans son message de félicitations. Et de poursuivre: «Je vous présente mes voeux, les meilleurs, et je salue votre engagement professionnel et votre adhésion à l'édification de l'Algérie nouvelle dont les bases ont été jetées par le président de la République.» Saïd BOUCETTA 02-05-2023