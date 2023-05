Investissement Du nouveau pour le foncier industriel L'adoption d'une vision économique permettra de facili

Investissement Du nouveau pour le foncier industriel L'adoption d'une vision économique permettra de faciliter les opérations d'investissement... Dans l'optique de conférer aux orientations économiques un réel ancrage dans le fonctionnement des nouveaux mécanismes, l'État s'attelle à poursuivre la restructuration des processus d'investissement. L'objectif étant de fixer les priorités et de déterminer les missions et les tâches des nouvelles institutions. Dans ce sens, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a enjoint le gouvernement de «restreindre l'octroi du foncier économique au seul ressort de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (Aapi), et ce à travers le guichet unique, seul habilité à prendre en charge et à faciliter l'ensemble des opérations d'investissement». On ne peut plus clair, cette orientation confirme l'importance que porte les pouvoirs publics à maintenir le rythme des actions de réformes à travers la mise en place de nouvelles pratiques régissant l'acte d'investissement, essentiellement axée sur la transparence, l'efficacité et la performance. Dans ce sens, le fait de réserver la gestion du foncier économique aux seuls soins de l'Aapi, renseigne sur l'importance de faciliter les processus d'investissement aux opérateurs économiques, à travers la désignation d'un seul interlocuteur. Autrement dit, l'investisseur n'aura plus à subir le parcours du combattant, et se débattre dans les méandres de la bureaucratie, pour gérer ou créer son entreprise. À ce titre, le rôle du guichet unique prend toute son importance, dans la mesure où il procure aux opérateurs la possibilité d'effectuer toutes leurs actions administratives auprès d'une seule institution. Il y a lieu de convenir que sur le plan de la performance, le gain de temps, à travers la concentration de tous les outils dédiés à l‘investissement au sein de la même administration, permet de créer une réelle synergie qui fera de la prise en charge des préoccupations des investisseurs, une priorité absolue. C'est précisément dans la concrétisation de ces orientations que les objectifs fixés dans le cadre des programmes de développement connaîtront une réelle accélération. Il va sans dire que les répercussions sur la relance économique seront indiscutables, et permettront de dégager une vision claire, et des perspectives prometteuses. En somme, après la phase de l'établissement des états des lieux et des bilans, et avec celle de la concertation et du dialogue, la relance économique entre dans la phase de l'application de grands axes. Une étape qui repose désormais sur de premiers résultats plus que probants, et nécessite une convergence des approches à hauteur des enjeux, des défis, et des opportunités de l'heure. Dans ce sens, le président de la République, précise que «L'adoption d'une vision économique permettra de faciliter les opérations d'investissement et d'assurer à l'État des moyens, et ce loin de toutes formes d'intervention et des mentalités ayant hypothéqué l'avenir du pays et des générations qui aspirent à vivre dans une Algérie en constante évolution». Par ailleurs, pour permettre à l'Aapi de mener des actions profondes et déterminantes dans le domaine de la création de richesse et d'emploi, le président de la République a ordonné d'«introduire des amendements au projet de loi de manière à permettre à l'Agence algérienne de promotion de l'investissement d'acquérir le foncier économique dans le cadre de l'organisation de l'investissement, parallèlement à ses missions de suivi, de vérification et de distribution». Ali AMZALAli AMZAL 00:00 | 02-05-2023 Share