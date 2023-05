Un atelier sur l'agriculture durable en Algérie le 9 mai prochain à Alger Un atelier scientifique sur l'aven

Un atelier sur l'agriculture durable en Algérie le 9 mai prochain à Alger Un atelier scientifique sur l'avenir durable de l'agriculture algérienne sera organisé le 9 mai prochain à l'Ecole nationale supérieure agronomique (ENSA) d'Alger, a-t-on appris lundi auprès de cette institution universitaire. Cet atelier, qui entre dans le cadre d'un projet de coopération entre l'ENSA et l'Université agronomique de Wageningen, avec la contribution de l'ambassade des Pays-Bas en Algérie, "se veut un espace de débat multi-acteurs sur les défis agricoles et les pistes de développement technologiques pour y faire face", selon les organisateurs. L'atelier, qui sera animé par des universitaires algériens et néerlandais, abordera les défis de la maintenance, voire l'amélioration, de la dynamique de l'agriculture algérienne pour pouvoir faire face à une demande alimentaire interne de plus en plus importante. Selon la même source, les intervenants traiteront dans leurs communications des défis de l'agriculture algérienne, notamment les filières maraîchères, et les perspectives d'innovation et de développement technologique pour faire face aux défis du futur. Il sera aussi question de dévelop per des réflexions pour contrer la rareté croissante des ressources, telles que l'eau et les terres fertiles, ainsi que des conditions climatiques de plus en plus défavorables, marquées par l'aggravation des phénomènes extrêmes liés au changement climatique tels que la sécheresse, les pics de chaleur, les inondations, et bien d'autres. Les participants se pencheront également sur la coopération algéro-néerlandaise et le rôle à jouer pour aider à résoudre les défis agricoles futurs de l'Algérie. 22:17 | 01-05-2023 Share