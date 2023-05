Trois jours chômés et payés pour les fêtes de l'Aïd Un Président à l'écoute du peuple Il n'hésite pas à pr

Trois jours chômés et payés pour les fêtes de l'Aïd Un Président à l'écoute du peuple Il n'hésite pas à prendre des mesures de réformes rapides quand il s'agit du bien-être social des citoyens... Une nouvelle qui réjouit les Algériens. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, vient de répondre à un voeu populaire. Lors du dernier Conseil des ministres, dimanche dernier,qu'il présidait, il a décidé de réformer les congés de l'Aïd. Ainsi, le chef de l'État a fait passer à trois jours chômés payés le congé de L'Aïd El Fitr et de l'Aïd el Adha, contre deux jours actuellement. «Le Conseil des ministres a approuvé, dimanche lors d'une réunion présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la proposition portant prolongation d'une journée de la durée des fêtes de Aid El-Fitr et Aid El-Adha, soit trois jours chômés et payés au lieu de deux», indique le communiqué concluant cette réunion. Dès que l'info est tombée, elle s'est propagée comme une traînée de poudre dans les quatre coins du pays. Dans la rue, les cafés ou dans les foyers, on ne parlait que de ça. C'était même le «buzz» sur les réseaux sociaux où les citoyens ont salué, unanimement, cette décision du président Tebboune. Ils la qualifient même de très courageuse. En fait, cette petite journée de plus est une preuve que le premier magistrat du pays est à l'écoute des Algériens. Il n'hésite pas à prendre des décisions importantes, en tant que réformes quand il s'agit du bien-être de la population. Car, cette décision intervient après une campagne lancée sur les réseaux sociaux par des internautes algériens qui réclamaient une prolongation des congés de l'Aïd Al-Fitr. Ils ont notamment argumenté que deux jours ne suffisent pas pour célébrer cette fête religieuse et pour se reposer correctement. Des comparatifs ont été fait avec les autres pays musulmans qui disposaient de plus de jours de congé. La campagne a alors été largement relayée sur les réseaux sociaux, suscitant un grand engouement auprès de la population. Elle n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Tebboune a décidé, lors du premier Conseil des ministres après l'Aïd, de répondre à cet appel populaire. La décision du Président a été saluée par les Algériens, qui y voient une avancée sociale importante. Les travailleurs pourront ainsi profiter de trois jours de congé payé pour célébrer ces fêtes religieuses en toute sérénité. Cette prolongation des congés permettra également aux familles de se retrouver et de passer plus de temps ensemble. Surtout pour ceux qui se rendent à la campagne pour rendre visite à leurs familles. Beaucoup se retrouvent dans l'obligation de «tricher» en recourant à des congés de maladie, ou des absences non justifiées. Ce qui provoque des tensions qui ne sont bonnes ni pour les travailleurs, ni pour la productivité. En prolongeant les congés de l'Aïd Al-Fitr et de l'Aïd Al-Adha, le Président algérien répond ainsi aux attentes des travailleurs et montre sa sensibilité aux enjeux sociaux. Cette décision est un geste fort en faveur de la promotion du bien-être des travailleurs et de l'unité nationale. Abdelmadjid Tebboune prouve encore une fois que c'est un président qui est en avance sur son temps... Walid AÏT SAÏDWalid AÏT SAÏD 00:00 | 02-05-2023 Share