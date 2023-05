Mois du patrimoine: l’Algérie, carrefour des cultures africaines à travers le temps L’Algérie a constitué de t

Mois du patrimoine: l’Algérie, carrefour des cultures africaines à travers le temps L’Algérie a constitué de tout temps un carrefour pour les cultures africaines, a estimé dimanche à Sétif Dr. Djawhar Brahim de l’institut d’archéologie de l’université Alger-2 dans une conférence sur le patrimoine culturel algérien et ses prolongements africains.Dans son intervention à la rencontre initiée par le musée national de Sétif dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine (18 avril-18 mai), la même universitaire a assuré que l’Algérie a toujours été un passage et un carrefour des cultures africaines depuis les premières civilisations humaines à ce jour.Cet entrelacement culturel remonte loin dans la préhistoire surtout que l’Algérie fut un des plus anciens berceaux de l’humanité avec des sites remontant jusqu’à 2,4 millions d’années dont celui d’Ain Boucherit dans la commune de Guelta Zarga (Est de Sétif), a ajouté l’universitaire.Les mouvements humains à travers l’histoire via le Sud et la méditerranée ont favorisé les influences mutuelles entre les cultures algériennes et celles d’Afrique, a ajouté l’académicienne.Une des preuves de cette réciprocité des influences est la similarité entre les outils lithiques découverts sur le site d’Ain Boucherit (2,4 millions années) et ceux trouvés sur le site de Gona en Ethiopie qui remontent à 2,6 millions années en dépit des milliers de kilomètres qui les séparent, a relevé Dr. Djawhar Brahim.Des enseignants, des étudiants et intellectuels ont assisté à cette conférence qui a donné lieu à la présentation de six communications. 21:33 | 01-05-2023 Share