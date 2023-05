retraites valorisées de 5% Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a à cœur de protéger les retra

retraites valorisées de 5% Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a à cœur de protéger les retraités face à l’inflation et son corollaire, l’érosion du pouvoir d’achat. À l’issue du dernier Conseil des Ministres, le Président signe son soutien indéfectible à cette frange de la société en lui annonçant la bonne nouvelle, en ce 1er mai, jour hautement symbolique car célébrant l’abnégation des travailleuses et des travailleurs. En effet, le Conseil des ministres, réuni dimanche dernier sous la présidence du président de la République, a approuvé la revalorisation annuelle des pensions et allocations de retraite, à partir de ce 1er mai, et ce dans le cadre de l’amélioration continue du niveau de vie des citoyens, a indiqué le communiqué du Conseil des ministres. « Dans le cadre de l’amélioration continue du niveau de vie des citoyens, et en plus des majorations précédentes décidées par Monsieur le Président au profit des retraités, le Conseil des ministres a approuvé la revalorisation annuelle, à compter du 1er mai, des pensions et allocations de retraite », lit-on dans le même communiqué. Cette revalorisation a été décidée comme suit: « 5% pour la catégorie bénéficiant d’une allocation ou d’une pension égale ou inférieure à 20.000 DA, 4% pour la catégorie dont la pension ou l’allocation est supérieure à 20.000 DA et égale ou inférieure à 50.000 DA, et 3% pour la catégorie dont la pension ou l’allocation est supérieure à 50.000 DA », a-t-on ajouté de même source. De quoi mettre du baume au cœur à cette catégorie vulnérable de la société qu’est celle des retraités. Cet énième geste fort du Président renseigne l’on ne peut mieux sur la volonté de l’État de mettre sous son aile protectrice tous ses citoyens, particulièrement ceux qui l’auront servi en lui consacrant des années de bons et loyaux services. L’État alloue en contrepartie des budgets colossaux à la valorisation des salaires, des allocations chômage et… des retraites. Cet énorme effort voit la mobilisation de fonds conséquents et procède à un relèvement sans précédent des dépenses au profit d’une nouvelle hausse, laquelle cible cette fois les retraites. Cet effort vise avant tout à sauvegarder la dignité du citoyen, les doyens d’entre eux notamment. Salim BENALIASalim BENALIA 00:00 | 02-05-2023 Share