CAN (U 17) Le Maroc se dégonfle (Vidéo) Comme exigé par les autorités algériennes, la délégation marocaine s'est déplacée à bord d'une compagnie étrangère, plus précisément roumaine, en l'occurrence Star East Airline. Le Maroc rejoint finalement la CAN U17 en Algérie Après des jours de suspense, le Maroc a finalement rejoint la Coupe d'Afrique des nations de football des moins de 17 ans (CAN U17) en Algérie. Malgré avoir annoncé leur boycott, les joueurs de la sélection marocaine U17 sont finalement arrivés aujourd'hui à Constantine. Cette décision intervient suite aux exigences des autorités algériennes, qui ont imposé à la délégation marocaine de voyager à bord d'une compagnie étrangère, en l'occurrence la compagnie roumaine Star East Airline. Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), a été particulièrement critiqué pour sa gestion de la situation. Il est accusé de vouloir faire pression sur les autorités algériennes à travers des « chantages » en menaçant de boycotter la compétition, comme il l'avait fait lors du dernier CHAN. Malgré tout, la délégation marocaine a finalement rejoint la compétition, pour le plus grand plaisir des supporters. Elle a reçu un accueil royal de la part des responsables algériens, qui ont mis toutes les conditions nécessaires pour la réussite du séjour des jeunes loups marocains. Une nouvelle gifle donc pour Fouzi Lekjaa et le makhzen... Walid AÏT SAÏDWalid AÏT SAÏD 13:00 | 28-04-2023