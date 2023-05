Sur décision du président tebboune 6 bombardiers d'eau seront acquis Le plan de lutte contre le phénomène de

Sur décision du président tebboune 6 bombardiers d'eau seront acquis Le plan de lutte contre le phénomène des incendies préconisé par le Président s'articule sur la mise en place d'un système de veille et de lancement d'alerte... Le pays devrait disposer de deux avions de type Berief BE 200SE d’ici l’étéLe pays devrait disposer de deux avions de type Berief BE 200SE d’ici l’été Notre flotte aérienne de lutte contre les incendies de forêt va se renforcer avec l'acquisition de six avions bombardiers d'eau, sur décision du chef de l'État. C'est ce qui ressort du communiqué du dernier Conseil des ministres. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a en effet «ordonné le lancement d'un appel d'offres pour l'acquisition de six avions bombardiers d'eau de taille moyenne pour lutter contre les feux de forêt, en renforcement de la flotte d'avions et d'hélicoptères de l'Algérie», souligne le communiqué. Dans ce sillage, il y a lieu de noter que le pays devrait disposer de deux avions de type Berief BE 200SE d'ici l'été. L'un de ces deux appareils est actuellement en phase de test en Russie. Il sera bientôt livré à l'Algérie. Des images de l'avion 0313 destiné à la lutte contre les incendies de forêt ont de ce fait été publiées par la société russe United Aircraft Corporation (OAK), qui les fabrique. Les photos du vol de test de cet avion ont été largement relayées par les internautes sur la Toile, qui ont exprimé leur soulagement quant à l'acquisition de cette performante version, la plus récente produite. Le deuxième appareil est en cours de construction et sera probablement prêt dans les temps pour être livré avant la fin de l'année, comme rapporté par le site Web spécialisé en questions militaires, Mena Defense. «Plusieurs équipages sont en train de se former sur le pilotage et les manoeuvres d'extinction de feu en Russie avec l'aide d'instructeurs chevronnés de Beriev et du ministère des Situations d'urgences. Au moins deux équipes ont achevé leur formation et seront chargées de ramener le premier appareil», a souligné la même source. L'Algérie a pu tester en situation réelle le BE 200, lors de l'été dernier, après l'affrètement d'un appareil du ministère russe des Situations d'urgences. L'appareil a montré son efficacité, lors de sa première entrée en action à El Tarf, l'une des wilayas du nord- est du pays, très touchée par les incendies. Le président de la République a souligné que la réussite de la lutte contre les feux de forêt exigeait la mise en place d'un système de veille efficace qui lance l'alerte et définit avec exactitude les points d'intervention afin de contenir l'incendie avant sa propagation. Le plan de lutte contre le phénomène des incendies préconisé par le président de la République s'articule également sur la mise en place d'un système de veille. Le chef de l'État a souligné que «la réussite de la lutte contre les feux de forêt exigeait la mise en place d'un système de veille efficace qui lance l'alerte et définit avec exactitude les points d'intervention afin de contenir l'incendie avant sa propagation», a précisé le communiqué du Conseil des ministres. Aussi, le Président a ordonné «d'utiliser les technologies de pointe, conçues localement, pour la surveillance des espaces forestiers durant la saison estivale». Mohamed AMROUNIMohamed AMROUNI 00:00 | 02-05-2023 Share