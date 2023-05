Habitat Belaribi bouscule son staff Le ministre est monté au créneau en sommant ses services de l'achèvement de tous les travaux de réalisation de logements dont le taux de réalisation a dépassé 50%, avant le 30 juin 2023 Une grande opération de distribution est prévue le 5 Juillet prochainUne grande opération de distribution est prévue le 5 Juillet prochain Il a exigé le respect des échéan. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, se penche sérieusement sur le dossiers du Logement public locatif. Il a accordé une attention particulière à ce type de logements, dont le nombre total a atteint les 130123. Ce programme est réparti comme suit; 81238 unités sont en cours de construction, les travaux de 13003 au-tres sont à l'arrêt et pas moins de 28889 n'ont pas été encore lancées. Ces chiffres ont été avancés, hier, par le ministre, qui s'est montré intransigeant quant à l'achèvement des travaux de ce programme de logements. Belaribi est monté au créneau en sommant ses services de l'«achèvement de tous les travaux de réalisation de logements dont le taux de réalisation a dépassé 50%, avant le 30 juin 2023». L'objectif recherché par cette directive est de programmer leur livraison à l'occasion des fêtes du 5 Juillet prochain. La même date limite a été fixée par le ministre, pour la réactivation de tous les chantiers à l'arrêt et le démarrage des travaux de réalisation de logements sociaux, qui n'ont pas été encore été lancés. Il intervenait lors d'une réunion ayant rassemblé le Groupement d'intérêt économique (GIE) des Offices de promotion et de gestion immobilière (Opgi) et l'Agence nationale de développement du logement (Aadl) au niveau du siège de la Banque nationale de l'habitat, à Alger. L'occasion pour Belaribi de revenir sur les conclusions qui sont tirées de la série des réunions d'évaluation tenues avec les différents acteurs impliqués dans le dossier de l'habitat, au cours du mois sacré. «Ces rencontres ont clairement et, dans de nombreux cas, mis en évidence le manque de maîtrise de l'aspect contractuel, à travers le retard dans la conclusion des marchés et de leur dépendance et la délivrance d'arrêts de travaux qui ne reposent sur aucune justification légale», a souligné le ministre. «À cela s'ajoute le retard dans le paiement des cotisations des clients pour des raisons non établies, ce qui a entraîné le fléchissement du rythme de travail et, en conséquence, au non-respect des délais contractuels», a-t-il davantage précisé. Poursuivant, le ministre est revenu sur la problématique du VRD. «C'est un manque d'intérêt que d'engager des travaux de voirie qui ont entraîné des déséquilibres dans le calendrier de livraison de ces ensembles de logements», a-t-il précisé. Un problème qui persiste, «en dépit des instructions ministérielles ordonnant la conclusion de marchés, y compris ces travaux et le lancement des travaux de réalisation des VRD dès l'arrivée du taux de construction des bâtiments à 50%» a-t-il davantage souligné. C'est par ces mots que le ministre a donné d'autres instructions fermes pour l'achèvement, avant la date du 30 juin 2023, des travaux de VRD pour tous les programmes dont le processus des constructions s'est terminé avant le 31 décembre prochain. Belaribi a également ordonné l'achèvement de tous les projets programmés au cours du quatrième trimestre de cette année avant la date du 30 octobre prochain afin de les distribuer à l'occasion de la célébration du 69ème anniversaire de la révolution de Novembre, cette année. Toutes ces instructions sont là afin de donner une impulsion au processus de réalisation des chantiers de logements. Néanmoins, il existe un autre aspect sur lequel le ministre a insisté. Il s'agit du contrôle des études et de la qualité des travaux, qui ne devraient pas être négligés par les commissions spécialisées en charge du dossier. Ces dernières ont été également sommées par le ministre d'intensifier les sorties sur le terrain et d'oeuvrer à combler les lacunes enregistrées avant la remise des clés aux bénéficiaires. Le ministre de l'Habitat a, par ailleurs, ordonné l'assainissement de la situation financière de tous les entrepreneurs contractuels, en procédant «immédiatement et sans délai», au règlement des travaux achevés et à l'approbation des annexes des activités supplémentaires, le cas échéant». Mohamed AMROUNIMohamed AMROUNI 00:00 | 03-05-2023 Share