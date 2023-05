Aïn-Témouchent Campagne de toilettage en prévision de la saison estivale Placeholder SALAH BELKALLOUCHE PUBLIÉ 03-05-2023, 11:00 L'Office national de l'assainissement de la wilaya de Aïn-Témouchent a lancé à partir du monument Baba-Arroudj, une vaste campagne de nettoyage et d'entretien sur les entrées de la ville du chef-lieu de wilaya, et ce, sur instruction du premier responsable de la wilaya. Une campagne qui s'inscrit dans le cadre de la préparation de la saison estivale surtout que la wilaya a bénéficié de plusieurs opérations de sensibilisation sur l'embellissement de l'environnement et l'aménagement de plusieurs espaces verts, pour lesquels d'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés sous l'égide de l'Office national de l'assainissement. Quarante agents et 6 camions de type GMC ont été déployés pour cette opération de nettoyage. Le coup d'envoi a été donné à partir du monument Baba-Arroudj. Plusieurs directions ont pris part à cette opération dont l'Algérienne des eaux qui a mis à la disposition des agents de nombreux camions-citernes et un chargeur et de nombreux agents. Les services de la commune ont mobilisé de leur côté tous leurs travailleurs sur le long de la route reliant l'entrée de la ville au monument historique ottoman. Il est attendu que l'opération s'étende à toutes les communes de la wilaya après l'achèvement des travaux dans la ville de Aïn-Témouchent du fait qu'elle représente un carrefour entre les wilayas voisines Oran,Tlemcen et Sidi-Bel-Abbès. Cette campagne intervient à quelques semaines du lancement de la saison estivale 2022-2023. Il est utile de noter que la commune du chef-lieu de wilaya s'apprete à lancer des opérations sectorielles pour réhabiliter toutes les routes et passages à l'intérieur du tissu urbain du fait qu'une dégradation de l'environnement a été constatée récemment. Ces tâches de réhabilitation du cadre de vie ont été confiées à la Direction de l'urbanisme pour qu'elles soient achevées avant le lancement de la saison estivale. 30 exploitations agricoles raccordées à l'énergie électrique Les habitants des zones rurales de la daïra d'El-Amria dans la wilaya de Aïn-Témouchent, ont bénéficié depuis l'année en cours de 22 autorisations de forage de puits sur un total de 158 autorisations lancées depuis 2021. C'est ce qu'a affirmé M. M'Hamed Moumen, wali de Aïn-Témouchent. Il affirmera que le chiffre avancé concernant les communes de la daïra d'El-Amria, sont de 31 autorisations accordées en 2021, 106 autorisations en 2022 et 21 autres en 2023. Concernant le raccordement en énergie électrique, le même responsable ajoute que les communes d'El Amria, à savoir Hassi-El-Ghella et Bouzedjar ont bénéficié de 34 opérations au profit de 34 exploitations agricoles qui ont été raccordées au réseau électrique. Dans le même registre, la daïra d'El-Amria ont bénéficié de plusieurs projets de développement au titre de l'année 2023. La Direction des ressources hydriques a ainsi enregistré plusieurs opérations entre autres, l'achèvement de la réalisation d'un captage des eaux de pluie au centre-ville pour lequel a été consacré un montant financier de 5 milliards de centimes. C'est ce qu'a affirmé le directeur de la programmation M. Albi, qui dira qu’il s’agit, notamment, d’un réservoir d'eau d'une contenance de 500 m3 pour un montant de 3,5 milliards de centimes et le prolongement des canaux de pluie à proximité de la station d'épuration des eaux usées à El-Amria avec un montant de 3,2 milliards de centimes ont aussi été réalisés. S. B. Placeholder SALAH BELKALLOUCHE PUBLIÉ 03-05-2023, 11:00