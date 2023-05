Pour un brin de muguet par El-Houari Dilmi Il serait injuste, voire malhonnête, de récuser au président Tebb

Pour un brin de muguet par El-Houari Dilmi Il serait injuste, voire malhonnête, de récuser au président Tebboune ses gestes forts à l'égard du monde du travail en Algérie depuis son arrivée au pouvoir, il y a déjà bientôt quatre ans. Alors que le pays, à l'instar du reste du monde, a célébré la fête internationale du Travail, d'aucuns, partisans du verre à moitié vide, ont dressé un tableau noirci à dessein sur le monde du travail en Algérie, ses acquis, ses attentes légitimes et les grands défis qui l'attendent. Dans son message à l'occasion du 1er Mai, le chef de l'Etat s'est dit «convaincu que l'élément humain est la base du développement durable et la source de création de la richesse». Avec pour leitmotiv, une économie de plus en plus résiliente face à une guerre de plus en plus féroce pour le contrôle des richesses d'une planète déréglée, pour le président Tebboune, il s'agit surtout de « valoriser les efforts et à ériger le travail en une valeur essentielle pour l'édification d'une économie moderne et forte avec les mains des Algériennes et des Algériens ». Le pari de l'économie de la connaissance et de la transformation numérique est une urgence absolue pour arrimer le pays au train à grande vitesse du développement tous azimuts. Une certaine « culture syndicale » qui a longtemps sévi à l'ombre du socialisme de la mamelle ou plutôt de la gamelle, est plus que jamais révolue. L'inquiétant recul des droits sociaux dans des pays hier encore très développés doit nous inciter à toujours préserver le bœuf pour faire avancer la charrue. Le contraire serait avancer vers l'inconnu dans un monde dangereusement clivé en deux camps : les peuples en lutte incessante pour leur survie, et les autres, une grande minorité qui ne veut plus compter les cadavres pour amasser des sous. Mais il était dit que le muguet, cette belle fleur printanière, était toxique