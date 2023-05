Scandale à la municipalité d’Annaba : Le maire dépose plainte contre un élu La Rédaction by La Rédaction 2 ma

Scandale à la municipalité d’Annaba : Le maire dépose plainte contre un élu La Rédaction by La Rédaction 2 mai 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 27 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Une affaire unique dans son genre et jamais vécue par la municipalité d’Annaba depuis l’indépendance ! Le maire d’Annaba vient de déposer plainte contre un élu opposé à sa gestion. En effet, le P/APC d’Annaba vient de saisir la justice en déposant la semaine écoulée une plainte contre un élu frondeur, en la personne de Maitre Boudiaf Mohamed, avocat de profession qui en procédurier, a également fait de même pour faire valoir ses droits. La plainte pour ‘’ perturbation’’, concerne l’éternelle affaire des autistes qui ont eu gain de cause devant la justice, dont ce même avocat s’était constitué en défendeur de la cause de ces enfants malades. Ces derniers, rappelons-le, avaient été chassés de leur siège, situé à la cité du 8 mars et scellé par le P/APC Annaba, et cette même affaire avait défrayée la chronique et a fait couler beaucoup d’encre, du fait que l’opinion publique annabie se soit solidarisée avec ces autistes. A travers des dénonciations et des enregistrements vidéo, l’élu en question n’a pas cessé de dénoncer, selon lui, ‘’les dépassements’’ du maire, en décelant les anomalies dans les travaux réalisés. Le climat serait ‘’électrique’’ au niveau de la commune d’Annaba et les supputations vont bon train au niveau de la municipalité concernant cette affaire. Maitre Boudiaf Mohamed a également déposé plainte contre le maire pour atteinte à la corporation et sa souveraineté d’une profession libérale et cette affaire a été enregistrée lors de la deuxième session extraordinaire de l’Assemblée populaire communale. En effet, en intervenant l’élu frondeur a été stoppé par le maire lui disant de se taire et en l’interpelant ainsi : « Vous êtes avocat, si le juge vous disait de vous taire, vous baisseriez la tête ». Ces propos démesurés ont été mal pris par les avocats qui sont solidaires avec leur confrère. Par : Amar Ait Bara