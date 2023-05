Spéculation sur le lait : Report du procès en appel de 4 condamnés Azzedine Ighil by Azzedine Ighil 2 mai 2023

Spéculation sur le lait : Report du procès en appel de 4 condamnés Azzedine Ighil by Azzedine Ighil 2 mai 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 14 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Le procès en appel, des trois employés de la laiterie Edough et un commerçant, est renvoyé à l’audience du 8 mai prochain par le magistrat, près la Cour d’Annaba. Il faudrait rappeler qu’au mois de février dernier, deux employés de la laiterie Edough, un chauffeur et un commerçant ont été présentés devant le juge d’instruction du tribunal d’El Hadjar. Ils ont été inculpés de détournement de produits subventionnés « lait pasteurisé et ses principaux dérivés », notamment petit lait et lait écrémé, abus de fonction et spéculation. Jugés en citation directe, ils ont été condamnés à 7 ans de prison ferme. Une enquête menée par les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale de la daïra d’El Hadjar, suite à une plainte des responsables de la laiterie, a révélé que les employés de la laiterie livraient les produits cités à un commerçant qui ne dispose pas de registre de commerce. Ce dernier les revendait à son tour avec une marge bénéficiaire, dans une cité résidentielle de la commune d’El Bouni, à quelques encablures du siège de l’unité de production du lait. Cette affaire a éclaté au moment où Annaba et sa région vivaient une crise de lait subventionné qui n’en finissait plus. Des chaînes interminables se forment tôt le matin devant les épiciers à travers plusieurs quartiers de bon nombre de communes et, notamment le chef-lieu de la wilaya d’Annaba. Par : A.Ighil Azzedine Ighil Azzedine Ighil